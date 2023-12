A Széchenyi-egyetem Mexikóból érkezett stipendium hungaricum ösztöndíjas hallgatója, Diana Nuñez szintén először élhette át a győri adventi hangulatot. Az ellátásilánc-menedzsment mesterszakos fiatal szeptemberben érkezett, és számára eddig Mikulás ünnepe és a karácsonyi vásár is ismeretlen volt, hiszen hazájában mások a hagyományok. „A karácsonyi vásár egyszerűen lenyűgöző! Nagyszerűek a fények, és rengeteg program várja az idelátogatókat. A faházaknál számos tradicionális ételt is megkóstolhatok, még jobban megismerhetem a magyar ízeket és szokásokat” – árulta el Diana, akinek a forralt bor is igazi kuriózum volt, ezért a városban sétálva szívesen megiszik egyet barátaival.

A közép-amerikai fiatalnak sokat jelentenek ezek a pillanatok, hiszen az idei karácsony más lesz számára, mint az eddigiek. „Magyarországon leszek az ünnepekkor, a családom társasága nélkül. Most értettem meg, hogy a legfontosabb a szeretteinkkel együtt töltött idő, a közösen átélt pillanatok varázsa” – fogalmazott.