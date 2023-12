Rábaközi „gyökerekkel” tavaly tavasszal alakult meg a Vas vármegyei városban a Csepregi Kovászolók Társasága. A rábaközi hagyományokat a tizenhét tagú csoportban a vezetőjük, a kónyi származású Tájmelné Tóth Mária képviseli, aki lelkes hirdetője a kovászos kenyerek nagyszerűségének és szervezője a különböző kenyeres rendezvényeknek. Mária arra törekszik, hogy szülőföldjén is megismertesse az érdeklődőket hobbijával. Kónyban már tartott bemutatót a helyi asszonyoknak. A Kisalföldnek is beszélt hobbijáról.

– 2020-ban ismerkedtem meg a kovászoskenyér-sütéssel. Tevékenységemnek „jót tett” a covidos időszak, amikor nagyon sokan kezdtek otthon kenyeret készíteni, egymástól is sokat tanulva. Én magam is próbálkoztam, kísérleteztem és még a mosonmagyaróvári kenyérsütő versenyre is beneveztem kovászos kategóriában. Sikerült megnyernem, ami nagy erőt adott a további munkához. Az eredményen felbuzdulva lakóhelyemen, Csepregen is megszerveztem egy hasonló versenyt. Tízen neveztek be akkor, az idei felhívásunkra viszont már harminckettő kenyér versenyzett. Az érdeklődés egyre nagyobb lett és 2022-ben megalakítottuk a Csepregi Kovászolók Társaságát – beszélt a kezdetekről Tájmelné Tóth Mária.

A csepregi kovászolók csapata sokféle kenyeret süt, a képen fehér és tönkölyös látható.

A csepregi kovászolóknak az a céljuk, hogy minél több emberhez elvigyék a hírét a kovászos kenyérnek és péksüteményeknek, és megtanítsák a készítés fortélyait. Egymástól is sokat tanulnak, hiszen különböző módon állnak hozzá a kenyérhez. Van, aki folyékony kovásszal dolgozik, mások rozskovásszal, vannak, akik a madre kovászhoz ragaszkodnak. Utóbbi egy olasz gyúrt fajta, amit nem kell tizenkét óránként „etetni”, elég csak hetente kétszer.

Tájmelné Tóth Mária szívesen adná át tudását vármegyénkben is. Januárban Csornán tartanak workshopot a kovászos kenyérről. Ha valakit, egy közösséget, települést érdekelnek a titkaik, a közösségi oldalon lehet őket megtalálni. „Több százan tanultak már velünk és ők onnantól kezdve már csak így sütnek” – jegyezte meg a csepregi kovászolók vezetője.