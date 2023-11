– Senki sem birtokolja a tökéletességet vagy a mindentudást, hanem közösen kell rájönniük arra, hogyan is tud előre lépni a közösség.– Bokros Márk pannonhalmi bencés szerzetes mondta ezt a nagydémi Jelenlét Pont megáldásán még június 30-án. Az elmúlt hónapokban pedig ennek életre váltásán munkálkodtak az ott dolgozók a hátrányos helyzetű településen, amely részt vesz a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által koordinált Felzárkózó Települések Programban. A nyáron számos programot, szolgáltatást, élményt nyújtottak – és nyújtanak azóta is – a helyieknek, hogy segítsenek nekik hátrányaik leküzdésében.

– Mozgalmasan telt a nyár a nagydémi Jelenlét Ponton. A legnagyobb projektjük a mini játszótér felépítése volt. Homokozó, hinta, mérleghinta és egy játszótorony is került az udvarra – meséli Csetényi-Guba Mária a Jelenlét Pont vezetője. A beruházás azért is jelentős, mert programjaik és szolgáltatásaik egy részével kifejezetten a gyermekes családokat szólítják meg. A fejlesztés azonban itt nem állt meg, már tervezik a mezítlábas ösvény kialakítását is.

Fotó: Nagydém Jelenlét Pont Facebook oldala

A gyerekek szeptemberben vehették birtokba a játszóteret, de addig sem maradtak élmények nélkül. A helyi óvoda nyári leállása alatt Micimackó klubot szerveztek nekik. Így hétfő délelőttönkét az ovisok zsivajával telt meg a közösségi tér. Mozgásos, labdás és ügyeségi játékokkal, kreatív műhellyel várták a kicsiket. Az óvoda újraindulásakor pedig délutánra tették át a programot és kibővítették. Míg a Jelenlét Ponton dolgozók egy része a gyermekekkel foglalkozik, addig az édesanyákkal kötetlen beszélgetések folynak, a hétköznapi nehézségek megoldásairól cserélnek eszmét, illetve önbizalom- és személyiségfejlesztő társast játszanak, kreatívkodnak.

A Jelenlét Ponton a csecsemőktől kezdve, a fiatalokon át, a szülőkön keresztül az idősekig mindenkinek kínálnak programot, és így volt ez a nyáron is. Az általános iskolásoknak ingyenes napközis tábort szerveztek. – A településen élő rászoruló családok sok esetben nem tudnak befizetni nyári táborra vagy több napos nyaralásra, ezért számukra külön lehetőség, hogy a nyári szünetben élményeket tud biztosítani a Jelenlét Pont – mondja Mara, ahogy Nagydémen mindenki szólítja a Jelenlét Pont vezetőjét.

Fotó: Nagydém Jelenlét Pont Facebook oldala

Nem csak a táborozás volt új élmény a gyerekeknek. Két alkalommal sátorozós estet tartottak az udvaron tábortűzzel, énekléssel, játékkal és sok-sok beszélgetéssel. Ahogy Mara meséli, mindegyik gyerek számára az újdonság erejével hatott ez az izgalmas este, nagyon jól szórakoztak, így a programot biztosan folytatják.

Az ifiklubban is zajlott az élet egész nyáron. Heti több alkalommal tartottak foglalkozásokat a fiataloknak. A tapasztalatok szerint a zene iránt nagyon fogékonyak, így sok ilyen jellegű programot kínáltak nekik. Ezt tovább gondolva pedig októbertől heti rendszerességgel dolgozik egy gitároktató a Jelenlét Ponton, aki a gyerekeket és a felnőtteket tanítja gitározni.

Az idősebb korosztálynak szintén rendszeresen szerveznek találkozókat. A beszélgetés mellett komoly munka folyik a klubban. Műsorokat állítanak össze, amikkel helyben és a környékbeli településeken lépnek fel. Emellett számos alkalommal szerveztek közös kirándulásokat.

Virágzik a gazdaság is – mondja Mara. Az öngondoskodás jegyében a közösségi ház udvarán művelik a földet a családok. A helyiek egy része pedig a saját portáján alakított ki kiskertet. A vetőmagot a Felzárkózó Települések Programot koordináló Máltai Szeretetszolgálat biztosítja. Egyebek mellett cukkinit, kaprot és zöldbabot termesztenek, illetve a tavaly ősszel eltett magokból az idei évben saját termesztésű tökök virítottak a kertben, ami az októberi tökfaragáskor szintén nagy élményt adott nemcsak a gyerekeknek, de szüleiknek is.

Programjaikról a közösségi médiában rendszeresen beszámolnak, ami által bárki betekintést nyerhet a Jelenlét Pont életébe, és nagyon sok pozitív visszajelzés is kapnak azon keresztül. Különösen megható volt, amikor nemrégiben az egyik nagydémi kötődésű, de nem ott élő hozzászóló, aki rendszeresen bátorító, lelkesítő szavakkal ismeri el a házban folyó munkát, a napokban váratlanul meglátogatta a Jelenlét Pontot. Épp egy szakmai nap zajlott és a kötetlen, jó hangulatú órákhoz saját verseivel járult hozzá. –Jó volt megtapasztalni azt a szeretetet, közvetlenséget és jó szándékot, amivel a Jelenlét Pont rendelkezik! Aki oda belép, igazi feltöltődésben és megkülönböztetett szeretetben van része. Örülök, hogy – ha rövid időre is – de részese lehettem ennek a felejthetetlen délutánnak – mondta Lukács László a látogatás után.

Szeptembertől Maráék a szakmai együttműködésekre nagy hangsúlyt fektetnek és csapatépítő napokat tartanak a más megyékben működő Jelenlét Pontokkal. Ennek jegyében először közös ifjúsági klubot tartottak Nagydémen, majd október közepén az idősebb korosztály részére szerveztek őszi kirándulást a Pannonhalmi Főapátságba.

Adódik a kérdés, hogy mindezt, hogy bírja az a maroknyi csapat, akik a Jelenlét Pontot viszik. Mara mellett ugyanis mindössze két állandó munkatárs, egy családmentor és egy szociális segítő dolgozik. –Rendkívül hálás vagyok, mert a helyiek mindenben mellettünk állnak.– Az önkormányzat a nagyobb rendezvényekhez helyszínt biztosít, a kert művelésében és a közösségi ház körüli teendőkben pedig önkéntesek segítenek. –Kérni sem kell őket, maguk jelentkeznek egy-egy munkára, ami nagyon megható és megerősítő.– Ma is a fülébe csengenek egyikük szavai, aki felajánlotta, hogy rendszeresen lenyírja a füvet. –Azt mondta, hogy így szeretné visszahálálni azt a sok jót, amit a családjáért teszünk. Ennél többre pedig nincs is szükség – mondja Mara. –Az a célunk, az éltet bennünket itt a Jelenlét Ponton, hogy mások hasznára legyünk és nagy öröm azt tudni, hogy a helyiek úgy érzik, valóban tudunk segíteni.

A Felzárkózó Települések Programot 2019-ben indította a kormány a Magyar Máltai Szeretetszolgálat koordinálásával. Ebben partnerszervezetekkel együttműködve igyekeznek – egy jelenléten alapuló módszertan és átgondolt, településre szabott cselekvési terv mentén – segíteni a leghátrányosabb helyzetben lévő 300 településnek a felzárkózásban. Az érintett helységeket egyebek mellett a lélekszámot, a születések számát, a komfort nélküli lakások arányát, a nyilvántartott álláskeresőket és a nyolc általánost el nem végzettek arányát figyelembe véve választották ki. A Pannonhalmi Főapátság 2021. júliusában csatlakozott a programhoz és az alig 300 lelkes Nagydém felzárkózását segíti.