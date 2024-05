Ivánkovics Dóra, a szervező egyesület elnöke elmondta: a visszajelzések és saját tapasztalataik alapján is úgy gondolja, hogy rendben lezajlott a rendezvény. „Sok dicséretet kaptunk a szervezésért és a szépen kialakított pályáért. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki segített ebben bennünket és támogatta a lovasnapot. A szervezők már most készülnek a júliusi fogathajtó versenyre, amely terveik szerint háromnapos lesz.

– Köszönjük a Rábaközi Lovas Klub alapítóinak is, hogy járták előttünk az utat és az egyesület átadásával lehetőséget adtak nekünk a bemutatkozásra. A régi hagyományoknak megfelelően és hozzájuk méltóan szeretnénk mi is működtetni a klubot – jegyezte meg Ivánkovics Dóra.