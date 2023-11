Az ösztöndíjban részesülő diákok Rigó Balázs alpolgármesterrel (balra) és Michl József polgármesterrel. Fotó: Kiss T. József

Az ösztöndíjat 2013-ban alapította a város a felsőoktatásban kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók elismerésének és megbecsülésének kifejezéseként. A díj olyan tatai hallgatónak adományozható, aki az előző tanév mindkét félévében négyesnél jobb tanulmányi átlagot ért el, és még legalább egy tanéve van hátra a tanulmányai befejezéséig.

A díjat évente maximum tíz hallgatónak lehet odaítélni: öt hallgatónak a humán tudományterületen és a természettudományi-műszaki szakterületen öt tanulónak. Az ösztöndíj havi összege 2023-ban 12 ezer forint. A díj odaítéléséről az oktatási feladatokkal foglalkozó bizottság javaslatának figyelembevételével a polgármester dönt.

Michl József elmondta: – Jövőre szeretnénk magasabbra emelni a támogatás összegét. A pénz mellett nagyon fontos az ösztöndíj üzenete is. Kiemelt célunk, hogy a felsőoktatásban tanuló tatai fiatalokkal legyen az önkormányzatnak kapcsolata, és jó szívvel segítsük őket tanulmányaikban más módon is. Például dolgozataikhoz, diplomamunkákhoz, gyakorlati időkhöz is nyújtottunk már támogatást számos alkalommal.

Szeretnénk, ha a fiatalok a tanulmányaik befejezését követően minél nagyobb számban visszatérnének a városba, hogy itt kamatoztassák tudásukat, tehetségüket.