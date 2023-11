A Széchenyi István Egyetem nagy hangsúlyt fektet a sport és az egészséges testmozgás középpontba helyezésére, legyen szó a hallgatók által felvehető testnevelési kurzusok népszerűsítéséről vagy a versenyszerűen sportoló hallgatók támogatásáról. Az intézmény számos egyetemistának nyújt segítséget ahhoz, hogy tanulmányai mellett sportolói karrierjét se kelljen megszakítania, és kamatoztathassa tudását az egyetemi csapatokban.

Mester Ákos a Komárom-Esztergom vármegyei Oroszlányból érkezett a Széchenyi István Egyetemre. Az elsőéves, gazdaságinformatikus szakos kosárlabdázó az utánpótlás-bajnokságban szereplő Mosonmagyaróvár Uni-Győr csapatában, illetve az NB II Nyugati csoportjában szereplő mosonmagyaróvári MOGAAC DSE-ben is játszik. „Tizenkét éve kosárlabdázom, nagyon szeretek csapatban dolgozni, együttműködni másokkal. Rengeteg barátot szereztem a sportág által, és itt az egyetemen is nagyon összetartó alakulatunk van” – emelte ki a hallgató.

Mester Ákos bízik benne, hogy minél tovább kosarazhat magas szinten.

Forrás: SZE

Mint mondta, számára rengeteg előnyt jelent, hogy az egyetem aktív sportolójaként tanulhat az intézményben. Többek között a kollégiumi elhelyezés, az edzési lehetőségek és az idegenbeli mérkőzésekre való zökkenőmentes eljutás biztosítása is jelentősen megkönnyíti, hogy egyszerre koncentrálhasson tanulmányaira és sportkarrierjére. „Ha felkerülnék két-három éven belül a győri felnőttcsapathoz, az szintlépés lenne számomra. Bízom benne, hogy sikerül, de jelenleg az NB II-es bajnokságra koncentrálok teljes mértékben, és itt szeretnék minél jobb helyezést elérni a csapattal” – hangsúlyozta.

A Szombathelyről érkezett kézilabdázó, Bogáth Petra pozitívan élte meg, hogy az idén ősszel megkezdett egyetemi tanulmányai mellett folytatni tudja a sportot is. Az elsőéves igazságügyi igazgatási alapszakos hallgató döntésében a Győrben megtalálható lehetőségek és a város hangulata is nagy szerepet játszott. Számára is a baráti közösség és az edzések légköre adta meg a motivációt a sportoláshoz. „Még kiskoromban együtt próbáltuk ki barátnőmmel a kézilabdát, és végül nagyon megtetszett; az iskola mellett pedig az edzések kikapcsoló, felfrissítő hatást gyakoroltak rám” – vallja a 20 éves vasi egyetemista.

Az NB II-ben szereplő SZESE Győr kézilabdázója minél tovább szeretne magas szinten kézilabdázni, számára a sport kulcsfontosságú; emellett főként tanulmányaira igyekszik koncentrálni. Elmondása szerint remekül beilleszkedett a győri egyetemi életbe, a Gólyahéten pedig rengeteg élményt, emléket és barátokat szerzett.

A 19 éves Molnár Péter családja négy éve költözött Kanadából Magyarországra. A Széchenyi-egyetem mérnökinformatika szakos gólyája még a gimnáziumi évei alatt kezdett el amerikai focizni. Az Egyesült Államokhoz hasonlóan Kanadában is népszerű sport kezd Európában is utat törni magának.

A négy éve Magyarországon élő Molnár Péter a Széchenyi-egyetemen ismét kedvenc sportját űzheti. Fotó: Adorján András - SZE

„Miután eljöttünk Kanadából, abba kellett hagynom az amerikai focizást, hiszen Magyarországon még nincs sok lehetőség, nehéz volt megfelelő klubot találni. A Gólyahéten viszont megtudtam, hogy az egyetemen működik egy csapat, így fokozatosan elkezdtem látogatni az edzéseiket, és örülök, hogy újra ezt a sportot űzhetem” – árulta el a hallgató. A Győr Sharks játékosa azt is hozzátette, hogy az edzések nagyon rugalmasak, mindig össze tudja egyeztetni a sportolást a tanulással.

Molnár Péter emellett a különböző egyetemi rendezvényeket, programokat is szívesen látogatja, és kitűzött célja, hogy a kontinens legjelentősebb energiahatékonysági versenyén világcsúcstartó SZEnergy Team csapatába is bekerüljön. Az elsőéves hallgató elsősorban tanulmányaira fektetné a hangsúlyt, viszont amíg lehetősége van rá, addig boldogan folytatja az amerikai focizást. „Nagyon megszerettem a várost és a Széchenyi István Egyetemet. Remekül beilleszkedtem az egyetemi életbe, amihez a sport még többet hozzátesz” – zárta.