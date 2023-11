A településen korábban kaotikusak voltak a reggelek. A gyerekek zöme autóval érkezett bölcsődébe, óvodába, iskolába. Olyanok is, akik mindössze néhány háznyira élnek az intézményektől. Az állandósult csúcsforgalomnak immár vége. A program nagy népszerűségnek örvend, az iskolában már az első hónapban közel ötvenen teljesítették sikeresen a feladatot. Minden egyes nap két keréken, rolleren érkeztek. Az ovisok és a bölcsisek is imádják gyűjteni a matricákat. A legkisebbek közül már vagy kilencvenen töltötték meg a füzetüket az első hónapokban.

– Kevés a biciklitárolónk, be kell ruháznunk. Annyira sikeres a program, hogy nem férnek el a kétkerekűk és a rollerek az udvarokon. Mindenki lelkesen és örömmel áll a projekthez, a kicsik mellett a szüleik is. Nem okoz gondot a reggeli eső vagy az erős szél, a gyermekek teljesíteni akarják a hónapokat és hajtanak a nyereményekért – fogalmazott lapunknak Pulai Nikoletta polgármester.

Az elöljáró hozzátette: – Híre ment a kezdeményezésnek, nemrég a rendőrség is felkeresett minket, majd a „Látni és látszani” programjuk keretében lámpákkal, prizmákkal és láthatósági pántokkal leptek meg minket.

A legjobbak között ­az iskolában rollert, az óvodában futóbiciklit, a bölcsődében pedig triciklit sorsolnak ki ajándékként.

Az iskola udvarán több tucat kerékpár pihen, a rollerek sorban várják gazdáikat a tanítás után. Itt találkoztunk Bohuniczkyné Pethő Melinda és Zabó Attila testnevelő tanárokkal. Mint mondják: az intézményben aktív a sportélet, a Magyar Diáksport Szövetség jóvoltából is folyamatosan vannak olyan programok, amiknek a legfontosabb üzenete a mozgás szeretete.

Reggelente a győrzámolyi Petőfi-iskola negyedikesei is együtt tekernek a suliba.

Fotó: Csapó Balázs

– A Lábbusz program magával ragadta a gyermekeket. Az osztályokban összebeszélnek a fiúk és a lányok, reggelente közösen tekernek az iskolába. Nem csak versengenek, motiválják is egymást, presztízs lett a kétkerekű és a roller. Nem kell biztatni őket, imádják és élvezik, nap mint nap sorban állnak a matricákért – mesélték mosolyogva a pedagógusok lapunk érdeklődésére.

A győrzámolyi gyaloggalopp a tervek szerint a téli szünetig tart.