10 éve –A kolléga odaát jobban keres

Mára tízezrekkel kevesebbet keresünk, mint hasonló szakmákban szlovák vagy cseh „kollégáink”: ez derül ki a fizetesek.hu felméréséből. A Workania állásportál által működtetett fizetesek.hu a magyar, szlovák és cseh béreket hasonlította össze: átlagosan egy szlovák 50, egy cseh 75 ezer forinttal többet visz haza havonta, mint a magyar kollégája. Számokra lefordítva: az itthoni bruttó átlagfizetés 221 ezer 400 forint, ennél a szlovák 19, a cseh 34 százalékkal magasabb.

A fizetesek.hu-n (és a platy.sk-n, platy.cz-n) mindenki összehasonlíthatja bérét: a magyar nyelvű portálon eddig 38 ezren éltek a lehetőséggel. Az összevetések figyelemre méltó adatokat mutathatnak. Magyarországon például az egészségügyben a havi bruttó átlagfizetés 164 ezer 500 forint, a szlovákiai 206 ezer 300 forintnak megfelelő euró, a csehországi 248 ezer 600 forintnyi. A gépiparban itthon 216 ezer forint az átlagjövedelem, Szlovákiában 234 ezer, Csehországban 244 ezer forint. További példáinkat az első oldalon látható grafikánkon olvashatják.

Az összehasonlításból kiderült, alig volt olyan szakterület, ahol a magyarországi átlagbéradatok megelőzték a másik két országét, a telekommunikációnál azonban bruttó 377 ezer forinttal első Magyarország. Mikulás Rusó Szlovákiából érkezett, s ingatlanközvetítő irodát működtet már hosszú évek óta Rajkán. Ő is érzékeli ezt a tendenciát. „Szlovákiában valamelyest nőttek a keresetek, főleg a minimálbér környékén keresők fizetései lettek magasabbak. Az összehasonlítást az árfolyamkülönbség teszi némiképp csalókává. Amikor én átjöttem, egy koronáért 5 forint 50 fillért adtak. Most egy euró 300 forintot kóstál (egy eurót 30 koronával lehet átszámolni). Ez jókora különbség” - jegyezte meg. Hozzátette: az árfolyamkülönbséget az tudja igazán kihasználni, aki euróban kapja a fizetését, de Magyarországon vásárol. A szlovákiai bérek is régiónként változnak: Pozsonyban a legmagasabbak, a Dunaszerdahelyi járásban nagyobb a munkanélküliek aránya, így sokan vállaltak állást például Kunszigeten.

A fizetesek.hu adatai szerint a szakközépiskolai végzettséggel rendelkező magyar pályakezdő, 17-24 éves fiatal szakmunkások átlagosan havi bruttó 118 ezer forintot keresnek. A legtöbbre a gyártás-termelés területén számíthatnak: egy pályakezdő elektrotechnikus átlagfizetése 148 ezer 900 forint, a hegesztőé 147 ezer 200 forint, egy esztergályosé 145 ezer 900 forint, míg egy CNC-gépbeállítóé bruttó 143 ezer 600 forint. Az építőiparban havi 130-140 ezer forint között kereshetnek a fiatal dolgozók: az ácsok, a szobafestők, az asztalosok, a villanyszerelők, a gáz- és vízvezeték-szerelők. A fodrászok, pékek fizetése is ebben a sávban mozog. Az autószerelők havi bruttó átlagbére pályakezdőként 107 ezer forint, míg például a szakácsok is átlag 116 ezer forintot, a pincérek pedig 130 ezer forintot vihetnek haza havonta.

15 éve –Megszűnt a Fertő tó szennyezése

Hat település hatvanezer lakosának naponta 21 ezer köbméter szennyvizét kezeli a napokban átadott soproni szennyvíztisztító telep. Az üzem része a városban zajló 4,4 milliárd forint összértékű csatornázási és szennyvíztisztítási programnak. Nagyszabású csatornázási és szennyvíztisztítási program indult el négy évvel ezelőtt Sopronban és a város környékén. Ennek keretében egyes városrészekben kicserélték a csatornahálózatot, valamint olyan részeken is kiépülhetett a csatorna, ahol korábban ilyen nem volt.

Az üzemet tegnap adta át hivatalosan Szájer József európai parlamenti képviselő, Murányiné Krempels Gabriella, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium főosztályvezető-helyettese, valamint Fodor Tamás, Sopron polgármestere. A telep hat település – Sopron, Sopronkőhida, Ágfalva, Fertőrákos, Harka és Kópháza – szennyvíztisztítását oldja meg. Az üzem kapacitását a korábbi napi 15 ezer köbméterről 21 ezerre növelték.

A beruházás végeztével a sopronkőhidai és a fertőrákosi szennyvíztelep megszűnt, az előbbit teljesen elbontották, az utóbbiból szennyvíz-előkezelőt létesítettek, így megszűnt a Fertő tó szennyezése, oda még tisztított szennyvíz sem kerül.

Harkáról és Kópházáról a nagycenki helyett szintén Sopronba vezetik és az új telepen tisztítják a szennyvizet. Fontos, hogy míg négy évvel ezelőtt Sopron csatornázottsága hetvenszázalékos volt, ez az arány majdnem százszázalékos lesz majd. A soproni szennyvíztisztító telep mindenképpen rekonstrukcióra szorult, a megnövekedett tisztítási feladat ellátásához a kapacitása nem volt elegendő, és a szennyvíziszap-kezelési eljárást is korszerűsíteni kellett

Az elkészült soproni telepen zárt rendszerben oldották meg a szennyvíztisztítást, az iszapkezelést és a komposztálást is, vagyis a szennyvíz ártalmatlanításának teljes folyamata egy telephelyen megy végbe. Az iszapkezelés során stabilizálás történik, ez azt jelenti, hogy nem kell a büdös, kellemetlen szagú iszapot szállítani. A műtárgyakat lefedték, a szellőzést biofilteren keresztül valósították meg. A komposztálás zárt épületben történik. Mindezek következtében a kellemetlen szagok megszűnnek. A telep védőtávolsága a biztonságos technológiával csökkent, a felszabadult területek hasznosíthatóvá válnak majd.

A fejlesztések minden tekintetben megfelelnek az európai uniós előírásoknak. A beruházás részeként a szennyvíztisztító telep fele részben az Európai Unió, 40 százalékban a magyar állam támogatásával, 10 százalékban Sopron önrészével valósult meg.

20 éve –Sóhajok a nyugdíjasházból

A győri önkormányzati fenntartású Winter Ernő utcai lakástömbben 39 kisnyugdíjas pár, illetve egyedülálló nyugdíjas él. A legtöbben öt év elteltével úgy érzik, becsapták őket.

A lakók egy része nagyobb lakását az önkormányzatnak vissza adva vagy kisebb-nagyobb összeg befizetésével költözhetett a nyugdíjas garzonba. Öt év után több mint harmaduk méltánytalannak érzi azt, hogy nincs olyan nővér, akihez bármikor fordulni lehetne, s gondnoka sincs a háznak. Az idősek egy időben szinte heti rendszerességgel írtak a győri polgármesteri hivatal egészségügyi és szociálpolitikai irodájára, kéréssel fordultak a polgármesterhez és helyi önkormányzati képviselőjükhöz is – szerintük eredménytelenül. A hivatalból többen maga az irodavezető is személyesen tájékozódtak a helyszínen.

A lakók egy része nagyobb lakását az önkormányzatnak visszaadva, vagy kisebb-nagyobb összeg befizetésével költözhetett a megyeszékhely harmadik ilyen jelleggel kialakított otthonába, a nyugdíjas garzonba. Öt év után több mint harmaduk méltánytalannak érzi azt, hogy nincs olyan nővér, akihez bármikor fordulni lehetne, s ugyanígy gondnoka sincs a háznak.

– Két szoba összkomfortot adtunk le azért, hogy békében és nyugalomban tölthessük életünk hátralévő éveit - részletezi Katona Sándorné, aki a Bán Aladár útról költözött a garzonházba. – Ha bérlakás a mostani, nem értjük, miért nem örökölhető? Ha otthon, akkor miért nincs elég nővér, gondnok? – Kevés az az idő, amit a Szent Anna Otthonból érkező nővérke itt tölt – egészíti ki Lezsák Józsefné. Kéthetente egy órában ugyan rendel az orvos, ám a Lajta utcai rendelő – ahová egyébként tartozunk – sok beteg számára nehezen megközelíthető. A Kisalföld Volánhoz is fordultunk panaszunkkal, mert messze a buszmegálló. A gondunkkal magunkra maradtunk, nem tudjuk, hova forduljunk.

Az idősek egy időben szinte heti rendszerességgel írtak a győri polgármesteri hivatal egészségügyi és szociálpolitikai irodájára, kéréssel fordultak a polgármesterhez és a helyi önkormányzati képviselőjükhöz is – szerintük eredménytelenül. A hivatalból többen - maga az irodavezető is - személyesen tájékozódtak a helyszínen – a válasz is elhangzott minden részletkérdésre.

Pátemoszter Piroska irodavezető ismeri a garzonház idős lakóinak problémáit és érdeklődésünkre elmondta, hogy a hasonló formában működő Rónay és Kálóczy téri nyugdíjasházakból soha nem érkezett semmiféle ilyen jellegű panasz.

–A nyugdíjasházak nem szociális otthonok – szögezte le. – A város minden nyugdíjasházában öt-öt gondozót foglalkoztatunk, az általuk nyújtott szolgáltatásért nem kell a lakóknak fizetni, ám nyugdíjasgarzonról lévén szó, a plusz ápolási órákért a helyi rendelet szerint – mint hasonló helyen bárhol – térítési díjat kell fizetni.

Az önkormányzat a Winter Ernő úti nyugdíjasház ügyeleti ellátására a Szentlélek Templom és Otthonfenntartó Alapítvánnyal kötött szerződést. A sérelmek gyökerét az okozhatja, hogy a garzonház lakói közül többen a szomszédos Szent Anna Otthonban működő ellátást szeretnék igénybe venni. Győr szociális otthonaiba is kérhetnék a felvételüket, ám ismert, hogy a telítettség miatt akár évekig várni kell.