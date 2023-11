A polgármester elmondta: 2021-ben telepítettek először jégpályát a városban, aminek a két és fél hónapos nyitvatartási ideje alatt több mint tízezer látogatója volt. 2022-ben a válság miatt elmaradt, de idén a saját források rendelkezésre állása lehetővé teszi, hogy ebben a szezonban is megvalósítsák.

Az önkormányzat, ahogy 2021-ben, úgy most is a Csorna Projekt kft.-t bízza meg az üzemeltetéssel, illetve felállításával is. Az ott tartandó rendezvényeket is a kft. szervezi majd.

Az érintett területen az előkészítő munka már el is kezdődött.

Dr. Bónáné dr. Németh Katalin elmondta: az előzetes ajánlatok alapján arra jutottak, hogy jégpálya bizonyos elemeit megvásárolják, míg más elemeket bérelnek. A személyzet alkalmazásáról is a cég gondoskodik.

- A jégpálya testet és a tartozékait a város megszerezné, így minden évben csupán a működtetési költségeket kellene újra biztosítani-jegyezte meg.

A napirendi ponthoz készült előterjesztésből kiderül, hogy a jégpályaprojekt megvalósításához 35 millió forint szükséges. Az összeget a város önkormányzata biztosítja a Csorna Projekt számára.