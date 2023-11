A műsor készítői az ételek révén szeretnék közelebb hozni egymáshoz Észak- és Dél-Komáromot.

Október végén az észak-komáromi Fekete kutya étteremben járt a KomGasztro csapata, Proczeller Tamás, Horváth László és Sági Szilárd.

A műsor házigazdája elárulta, hogy két éve indult el a projekt, jelenleg az ötödik évadot forgatják. A negyedik sorozatban már az észak-komáromi éttermeket vették górcső alá, és mivel abban a városrészben sok a jó hely, ezért a barangolást most is ott folytatják, újabb hat vendéglátó egységet bemutatva.

„Azt tapasztaljuk, hogy minden étteremben szívesen látnak bennünket, örülnek a bemutatkozás lehetőségének” – emelte ki Proczeller Tamás. „Megpróbáljuk mi azt gyorsabban elintézni, ami évtizedek alatt nem sikerült, vagyis közelebb hozni Észak- és Dél-Komáromot. Úgy tűnik, hogy jó úton haladunk, mert az étel a fő csapásirány, ami összehozza az embereket. Rosszat még nem ettünk, és ez sokat elmond” – tette hozzá Sági Szilárd.

A gasztrokibic arról is beszélt, hogy régen a Ráday Soho Egyesülettel készítettek egy füzetet, melybe azok az éttermek kerültek bele, ahol már forgattak. Amennyiben valaki megtette a gasztrotúrát és minden étteremben begyűjtött egy pecsétet, a végén egy üveg borral gazdagodott. Hasonló gasztrotúra valósulhatna meg az északi és a déli éttermek bevonásával Komáromban. „Kevesebb szó esik a csapat harmadik tagjáról, az operatőrünkről, aki – mivel a kamera másik oldalán áll – nem látható, de Horváth Laci a mi szemünk, lelkünk és szívünk” – hangsúlyozta Szilárd.

A KomGasztro csapata az ötödik évad során újabb hat észak-komáromi éttermet mutat be. Fotó: Komgasztro

A komgasztrósok természetesen a komáromi Jókai palacsintát is magukkal hozták Észak-Komáromba, ahol például a Hubert étterem menüjében már meg is jelent a finomság. A Fekete kutya tulajdonosát pedig arra kérte Sági Szilárd, hogy mivel van kemencéjük, a babpürére kemencés csülök kerüljön. A most leforgatott epizódok novemberben és decemberben kerülnek adásba, az egyes részek péntekenként lesznek láthatók a KomGasztro YouTube-csatornáján és Facebook-oldalán. A jelszó továbbra is az, hogy: Kóstolj bele Komáromba!