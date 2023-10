„Sok holminak eszmei értéke van az emberek számára, és a javításnak hála már nem kell megválniuk tőlük. A javítási kuponnak köszönhetően most mindenki számára elérhetővé válik ez a lehetőség” – mondta Jürgen Czernohorszky klímavédelmi tanácsnok azt követően, hogy Bécs negyedik alkalommal is meghirdeti a Reparaturbon – javítási kupon – akciót. 2027-ig a város összesen 1,2 millió eurót biztosít erre a célra.

Az akció lényege, hogy a város a bruttó javítási költség 50 százalékáig, de maximum 100 euróig támogatja bárminek is a megjavítását, legyen szó kerékpárról, szétjött cipzárú táskáról vagy megnémult beszélő játékbabáról. Egyedül elektronikai cikkek szervizelésére nem váltható be a kupon, mert arra van állami kupon.

Újra lesz Reparaturbon Bécsben © PID / Gokmen

A Reparaturbon 4.0 2023. október 21-től érhető el, és a bejelentkezést vagy regisztrációt követően csak le kell tölteni a város honlapjáról. A kupont azoknál a szolgáltatóknál lehet beváltani, amelyek tagjai a Reparaturnetzwerk Wiennek, a Bécsi Javítási Hálózatnak. Ez egyben garancia a minőségre, ugyanis a hálózatba csak megbízható, létező vállalkozások kerülhetnek be, amelyek megfelelnek bizonyos feltételeknek. Ilyen például, hogy a munkavállalók legalább 50 százaléka javítási szolgáltatást végez és hogy a vállalkozás legalább három, de inkább több márka szervizelését végzi. Ha az állapotfelmérés során kiderül, hogy mégiscsak olcsóbb újat venni, mint a régit megjavítani, akkor a kupont 55 euróig az árajánlatkérésre lehet felhasználni.