Az ország minden részén élnek a rádiós csoport tagjai, a zene szeretete köti össze őket. Műsoraik az interneten fogha- tó Magyar Mulatós Rádióban hallhatók. Zenei stílusukat a műsorvezetők egyéni ízlése határozza meg, hallható benne nótaszó, régi slágerek, diszkó, pop, rock és sok egyéb stílus.

A rádióra felfigyeltek a répceszemerei idősek otthonának nótakedvelő lakói, akik zeneszámokat kértek és reggelente üzeneteket is küldtek a műsorokon keresztül. Ráadásul egy rímekbe foglalt, szívhez szóló levelet is eljuttattak a szerkesztőknek. A műsor készítőit annyira meghatotta az otthon lakóinak lelkesedése, hogy a közelmúltban kitelepültek Répceszemerére, és az éppen 45. születésnapjára készülő intézményből jelentkeztek be élő kívánságműsorral.

A rádiósok örültek, hogy ilyen sok kívánságkérő barátjuk van.

„Nem állítottunk be üres kézzel, süteményeket, édességet vittünk és egy internetes rádióadások vételére képes készülékkel is megleptük őket. Eddig telefonról egy kis hangfallal hallgattak minket, így kényelmesebben lehetünk az életük része” – írta szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelében Bálint Roland. A rádiósok azt mondják, ha egy kedves szóval, vagy egy kívánság teljesítésével bearanyozhatják valaki napját, miért ne tennék meg. – Egy jó szó, egy kis odafigyelés nem kerül semmibe – vallják a rádió magyarkeresztúri szerkesztői.