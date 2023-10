Mindenki ismeri a méheket és a mézet.

De vajon megfelelő tudással rendelkezünk róluk?

Milyen hatással vannak a méhek a mi életünkre és milyen hatással vagyunk mi a méhek életére?

Többek között erről is beszélgettünk Nagy Balázs méhésszel, a Zümi méhészet házigazdájával. Mint kiderült, rengeteg téves információ kering a köztudatban, amiket most megpróbáltunk helyreigazítani. Kiderül az is, hogyan érdemes belevágni a méhészkedésbe.

Hallgassa meg!