Az egész rendezvényt Benedek Elek születésnapjára, a Népmese Napjára időzítették. Szimbóluma az alma volt, a tudás és a kíváncsiság, az egészséges élet, a népmesékben pedig a boldogság és a termékenység jelképe. Aki bejárta a kertet és mind a hat programhelyszínt felkereste, az mosolygós almát kapott ajándékba, de ezektől a helyszínektől függetlenül is, szinte mindenhol valamilyen attrakcióba botlott az ember. Délután ünnepélyesen elültetették Elek apó Kisbaconból való almafájának, és Petőfi körtefájának egy-egy csemetéjét, amit Kovács Gyula erdész hozott magával. A gyakorló óvodák és az Erdélyi Kör segítségével a székely kultúra és Benedek Elek szellemi hagyatéka is életre kelt. Vendég volt a nagy mesemondó ükunokája, Bardócz Orsolya, és a Nagy Almáskönyv szerzője, Ambrus Lajos is.

A szervezők az idősebb korosztályra is gondoltak. A vendégek megtekinthették az egyetem büszkeségeit, féltve őrzött gyűjteményeit. Bemutatót tartottak a vadászkürtösök, a vadgazdák pedig szarvaspörköltet főztek. A Botanikus kertben kockás abroszaival megelevenedett az egykori „Alm”, a környék legendás kerthelyisége, Bolodár Zoltán pedig a Retro Sopronban a Lőverek hajdani „zöld” vendéglőiről mutatott képeket.