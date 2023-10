Pápai Gyula, a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság bűnmegelőzési főelőadója napjaink designer drogjairól beszélt, a Momentán Társulat az alkohol prevencióról mutatott be színházi előadást, dr. Zacher Gábor főorvos szintén drogprevenciós előadást tartott. Nagy Sándor testépítő, erőnléti edző a doppingmentes testépítésről, szteroidok és veszélyeiről számolt be. Csog Blanka klinikai szakpszichológus arra mutatott rá, hogyan húzzuk meg a határainkat. Kopf Katalin, a mosonmagyaróvári Családok Átmeneti Otthona szakmai vezetője kapcsolati erőszak, emberkereskedelem, iskolán belüli bántalmazás témaköreire tért ki. A DrogPont képviselői, Tóth Krisztina és Hécz Klára Judit a témában filmet vetített és azt megbeszélték. A szervezők logikai játszóházzal is készültek, készség-, képességfejlesztő játékok kipróbálásával a digitalizáció mellőzésére ösztönözték a fiatalokat.