A rendezvény évről-évre egyre több embert vonz a munkába járok mellett sok fiatal is megfordult a pultoknál, hogy frissensült lángost, müzliszeletet vagy egy pohár forró kávét kérjen. Az elmúlt időben igazi közösségi eseménnyé nőtte ki magát az esemény, a legtöbb résztvevő megállt, hogy a kihelyezett padokra letelepedve, fogyassza el reggelijét, közben élvezze az élőzenét vagy épp megcsodálja a kerékpáros akrobaták mutatványait.

– Pár éve állandó helyszínünk a Duna kapu tér. Úgy látjuk ez sokat segít abban, hogy a kerékpárosok visszatérjenek az eseményre. Ugyanakkor rengeteg új arcot is látok. Úgy tapasztalom egyre többen kerékpároznak Győrben, hogy elkerüljék a reggeli dugókat – mondta el Tömböly Tamás az eseményt szervező Magyar Kerékpáros Klub Győri Szervezetének vezetője. – Fontos kiemelni, hogy mint a közlekedés bármely más területén, úgy a kerékpárosok közt is vannak szabálykövetőek és szabálytalanok. A mai eseményen célunk az is, hogy felhívjuk a figyelmet a biztonságos közlekedésre is, ezért vannak itt a rendőrség munkatársai is, akik a meleg kávé mellett a kerékpáros biztonságra vonatkozó tanácsokkal látják el az ideérkezőket.

Tömböly Tamás hozzátette, Győr összességében egy jól kerékpározható város.

– A Győrújbarát-Győr és az Abda-Győr közötti szakaszokon nagy szükség lenne kerékpárútra, mivel ezekről a településekről is sokan érkeznének a városba. A reggeli nagy autóforgalom miatt, azonban nem kelően biztonságos az úton kerékpározni. Úgy látjuk egyre többen választják a kerékpárt a mindennapi közlekedéshez és ehhez egyre több munkahely biztosít támogatást, zárt kerékpártárolási lehetőségekkel, zuhanyzóval és öltözővel.

A reggeli mellett a Decathlon munkatársai ez alkalommal is vállalták, hogy ingyenesen átnézik a kerékpárokat, hogy még az őszi bringás szezon kezdete előtt mindenki rendbe tetethesse az elkopott fékeket és a beragadt váltókat. Az egyre korábbi sötétedésre való tekintettel, a rendőrség munkatársai pedig fényvisszaverő mellényeket és prizmákat is osztottak a résztvevőknek.