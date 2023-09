Az első hónapokban megtapasztalják, milyen Magyarországon az élet, ismerkednek a nyelvvel, a környezettel és megismerik azt is, hogy milyenek az iskolák vagy a közlekedés. Többek között ebben is segít nekik a befogadó család vagy az önkéntesek. Általában az első három hónap után már értik a magyar nyelvet, sőt júniusra olyannyira belerázódnak, hogy többen közülük nyelvvizsgát is tesznek - egészítette ki. Hozzátette, hogy családjával ők maguk is részt vesznek a programban, tizenkét éve minden évben megosztják otthonukat egy-egy külföldi diákkal, akivel hazatérésük után sem szakad meg a kapcsolat.

A Sopronban élő, ötgyermekes Nádudvari Rita és férje András, kilenc éve vesznek részt cserediákok fogadásában. Magával az AFS programmal ismerős útján találkoztak és mivel egyébként is folyamatos a vendégsereg náluk, nem volt kérdés, hogy ők is csatlakoznak a pótszülői körhöz.

- Először 2014-ben fogadtunk tanulót Thaiföldről, azóta pedig olasz és lengyel fiatalok találtak ideiglenes otthonra nálunk - kezdte. Az idén egy olasz fiúval bővült a családunk, vele együtt vágtunk neki a tanévnek. Mindig olyan középiskolát választunk a vendég gyerekeknek is, ami passzol az egyéniségükhöz. Giovanni a Róth Gyula Erdészeti Technikumba kezdi meg a tanévet, igaz most csak három hónapig marad - tette hozzá.

- Mindenkinek hasznos az ittlétük. A külföldi fiataloknak azért, mert megismerkedhetnek a magyar nyelvvel és a hagyományainkkal, a mi gyermekeinknek pedig azért, mert az idegen nyelv mellett más kultúrával, ételekkel vagy szokásokkal találkozhatnak, ha képletesen is, de kitárul előttük a világ – mondta.

Grunda Balázs új önkéntesként vesz részt a programban. Feladatai közé tartozik, hogy a diákokat segítse és támogassa az itt töltött hónapok alatt. Elmondta, hogy számára ez elsősorban a segítségnyújtásról és a közösségépítésről szól mindamellett, hogy megismerheti az ide látogató fiatalokat.

A nemzetközi cserediákprogram folyamatosan várja a befogadócsaládok jelentkezését.