Kétszáz hajszövés az alkotáson

Összesen kétszáz hajszövés van ezen az alkotáson. Az építmény 2,5 méter magas, egy méter széles, három darabban szállította édesapám és a párom a verseny helyszínére, miközben az épsége érdekében minden zökkenőre, kanyarra figyelniük kellett. Édesanyám volt a segítőm itthon és a versenyen is, ahol egy fél óra állt rendelkezésemre a versenypáston az alkotás befejezéséhez – árulta el Vivien.

– Nagyjából három hónap alatt készült el, de a versenyző társaim –elmondásuk szerint – akár egy évet is erre szánnak. Én napközben dolgoztam az üzletemben, este tudtam nekiállni a versenyfeladatnak. Néha egy-egy vendég mellett is dolgoztam az elemein, így ők is be voltak avatva a készülődésbe. Nagyon élvezték, hogy látták egy-egy darabját, de mindenkinek meglepetés volt, hogy mi lett belőle. Egy ideig itt lesz az üzletemben, mert minden vendégem meg szeretné csodálni, de sokan írták már, akik nem járnak ide, hogy megnézhetik-e. Ezt nem fogom szétszedni soha, kialakítok egy állandó helyet neki – árulta el a fiatal szakember, aki a mostani versenyt is kihasználta arra, hogy újabb ötleteket gyűjtsön, hiszen már a dobogó legfelső fokán arról gondolkodott, milyen legyen a következő alkotása.