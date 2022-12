Vivien gyerekkora óta a hajfonás szerelmese, munkáit látva joggal nevezhetjük hajszobrásznak. A tavalyi párizsi világbajnokságon második helyezést ért el fantasy style kategóriában. Adtunk már hírt arról, hogy a nyáron egy szingapúri online nemzetközi fodrászversenyen hét kategóriában győzött. Vajon mit szólt ahhoz, hogy ilyen fiatalon elismerte az ipartestület a munkáját?

– Nagy örömmel töltött el, büszke vagyok rá, hogy megkaptam az aranyozott emlék­érmet. Az indoklás szerint a világbajnokságon elért második helyezésemért, a verseny­eredményeimért, valamint az ipartestületben tartott szakmai oktatásért kaptam.

Glázer Péter, a Győri Ipartestület elnöke adta át Baranyai Viviennek az elismerést. Fotó: Huszár Gábor

Arra is kíváncsiak voltunk, mi történt ez évben Viviennel.

– Nagyon sok minden. Rengeteg külföldi versenyen vettem részt, a járványhelyzet miatt ezeket sajnos online rendezték. Egy hollywoodi, egy szinga­púri és egy dubaji versenyen is eredményes voltam. Az Európa-bajnokságon hat kategóriában sikerült első helyezést elérnem, sőt, az általam irányított tizenhét fős csapat olyan sikeres volt, hogy elhoztam a legjobb tréner díját is. Ez köszönhető annak a sok oktatásnak, amit ez évben végeztem. Több tanfolyamot szerveztem az ipartestületben a kollégáknak, a saját műhelyemben oktattam, de hívnak az egész országba – összegezte röviden Vivien, aki hét közben szalonjában fogadja a vendégeket, fest, vág, hajkezeléseket végez, alkalmi frizurákat készít. Közben készül a saját megmérettetéseire, és versenyeken zsűrizik. Nemrégiben felkérték Magyarország fodrász nagykövetének is. S hogy mik a további tervei?

Baranyai Vivien gyerekkora óta imád hajat fonni. Fotó: Csapó Balázs

– Jövőre Párizsban rendezik a világbajnokságot. Erre készülök. Már tervezem, rengeteg ötlet van a fejemben, rendelem hozzá a kellékeket. Jól be kell osztani a munkát, a felkészülést és a magánéletemet is, hogy mindenre jusson idő. Szerencsére egyre több gyakorlatom van benne és egyre rutinosabb leszek – szögezte le Vivien. Az időbeosztás egyébként a fiatal szakember egyik erőssége, szinte mindent percre beosztva végez, még a főzést is. Az eredmények hátterében nagyon sok munka van.