A kitáblázott, forgalommentes pályaútvonal a folyópartok és a Püspökerdő különleges természeti környezetében halad végig. Az indulók egyéni online visszajelzést kapnak az eredményükről, és meghatározott részvételszámok elérésével egyedi ajándékokat is megszerezhetnek.

Az eseményeken vezetett bemelegítéssel, frissítőpontokkal és felkészülési tanácsadással is várják a résztvevőket. Az ÖrömFutás minden szombaton reggel 9 órakor rajtol majd az Egyetemi Sportparkban az Uni by the Rusty Coffee kávézótól (Aranypart II. Szabadstrand).

A Széchenyi Egyetem által finanszírozott közcélú kezdeményezés célja, hogy segítsen minél több embernek beépíteni a szabadban való rendszeres mozgást a rohanó mindennapok világába. A szervezők ehhez szeretnének ösztönzést adni egy hetente ismétlődő eseménnyel, az egyéni fejlődés visszajelzésével, az egyetem sportszakmai hátterével és egy jó hangulatú, támogató sportközösség erejével.

A helyszín és a pályaútvonal megválasztásával ezen felül azt is tudatosítani szeretnék a győriekben, hogy a város kivételes természeti adottságai milyen csodálatos feltételeket teremtenek a szabadtéri sportoláshoz.