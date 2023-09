A beruházás során a Lackner Kristóf utca felé néző északi épülettömb helyére, a nyugati tömbhöz csatlakoztatva új épületrész épül. Lefedik a jelenlegi piacteret, új burkolatot és elárusítópultokat is kap a vásártér. A munkálatok megkezdése előtt azonban egy ideiglenes piacteret alakítottak ki, melyet pénteken adtak át a vásárlóknak.

Az átmeneti helyszín az Újteleki utca elején egy telek megnyitásával jött lére, a közelben buszmegálló is található. A területen biztosított a közmű, az elárusító konténerek mellett pedig mobil illemhelyeket is telepítettek. Az ideiglenes vásártéren igazi piaci hangulat fogadja a látogatókat, minden megtalálható, amit a régi vásárcsarnokban megszokhattak. Az új helyen is ismerős termelőktől vásárolhatnak friss tojást, húst, zöldséget, gyümölcsöt, sajtot. A kihelyezett konténerek többsége árusító ablakkal rendelkezik és van néhány stand is, ahol vásárolhatnak.