Bemelegítéshez készülődik a Road KSE csütörtökön délután. Ehhez nem mindennapi helyszínt választottak: a mosonmagyaróvári Királydomb utca új aszfaltját.

– Mi nem kritikát, hanem a lehetőséget láttuk meg a Királydomb utcában – mondták a fiúk miután háromszor is végigtekertek a pályán, ahová kulacsokat is kihelyeztek, hogy többet szlalomozhassanak az oszlopok mentén. Hozzátették: jó, hogy még egy mosonmagyaróvári utca portalanított lett.



A kerékpárosok itt egy gyors bemelegítőt tartottak, aztán tovább is száguldottak.

Az alatt a rövid idő alatt is míg ott voltunk, többen is megálltak az utca elején, de volt aki biciklivel, volt aki gyalogosan is végig ment, és fotózkodott a helyszínen.