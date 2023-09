A budapesti Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum irattárában néhány éve megtalálták a régi Rába autógyári rajzdokumentációt, közölte a Rába-gyűjtemény gondozója.

Öt év alatt 33–34 ezer rajzot leltároztam, lassan a végére jutok, így talán lesz átfogó képünk arról, hogy mivel foglalkozott a cég az autógyár 1950-es megszüntetéséig. A személygépkocsi-gyártás az első világháború végéig tartott, utána haszongépjárművek, autóbuszok, tehergépkocsik készültek a Rábában, nemcsak a járóképes alváz, hanem volt karosszériaüzemünk is. A Rábában fénykorában körülbelül 26 ezer embert dolgozott, de ma is mintegy 1600 munkatársunk van

– jegyezte meg Szabó János.

A kiállítás egyik büszkesége az utolsó Magyarországon gyártott, teherautó-alvázra épített csőrös autóbusz, egy Rába Speciál 1949 márciusából. Szintén jelentős darab az a tűzoltóautó, amely az 1973-as győri Duna-parti festékraktári tűz oltásánál is segédkezett, annak egy hőse volt. És itt látható az egyetlen megmaradt Rába Botond. Látható még mintegy 30 futómű is, a múlt és a jelen csodái. A legrégebbi 1916-os, de vannak 2019–21-esek is. Birtokukban van még több tízezer fénykép is, azokat is érdemes volna rendszerezés után majd közzétenni.