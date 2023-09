A budapesti helyszínen egy kerekasztalbeszélgetés is helyet kap, ahol szakértők és érintettek beszélgetnek test és lélek kapcsolatáról a mellrák vonatkozásában, illetve az eseményhez csatlakozó támogatók jóvoltából, finom falatokkal, értékes nyereményeket rejtő tombolával, valamit egyenpólókkal is készülnek a szervezők.

Októberben, a mellrák elleni küzdelem hónapjában, az iRUNmore Futóegyesület és a mellrák elleni küzdelem élharcosaként ismert szépségmárka, az AVON ismét közösségi futást szervez, hogy minél több nő és férfi figyelmét felhívja erre a sokakat érintő betegségre, a mellrákszűrések, a rendszeres emlőönvizsgálat és az egészséges életmód fontosságára. Idén országszerte két helyszínen, Budapesten, Győrben és Debrecenben várják a mozogni vágyó érdeklődőket. Az eseményre nemcsak profi futókat várnak, hiszen az egyesület tagjai különböző távokon, különböző tempóban vezetik a futócsoportokat, így biztosítva férfiak és nők, kicsik és nagyok, fiatalabbak és idősebbek számára egyaránt a kellemes sportolási lehetőséget.

A budapesti esemény helyszínét a Hard Rock Cafe gyönyörű panorámás rendezvényterme adja, ahol az érdeklődők némi frissítővel és harapnivalóval indíthatják a reggelt. A fővárosban a futást megelőzően a szervezők, egy érdekes kerekasztal beszélgetéssel is készülnek, amely során az egyesület vezetője, Turóczi Réka moderálása mellett, Kovács Ágnes Anna onkopszichológus, Máthé Andrea a SYNLAB klinikai biokémikusa, valamint Tánczos Lilla modell, mellrák értintett személyi- és funkcionális edző és táplálkozási tanácsadó, a test és lélek kapcsolatát boncolgatják a mellrák vonatkozásában. A résztvevők a tombolasorsoláson értékes ajándékokkal gazdagodhatnak az AVON és a SYNLAB jóvoltából, illetve az AVON ajándéktermékekkel és egységes, a mellrák elleni küzdelmet szimbolizáló remény szalagja kitűzővel is készül. Mindemellett, az eseményre érkező első 100 résztvevő egy egyenpólóval is gazdagodik a DRK jóvoltából, hogy abban teljesíthessék az általuk választott távot.

További információkat és az események minden fontos tudnivalóját megtalálhatjuk az iRUNmore Team Futóegyesület által létrehozott Facebook eseményeknél.

Budapest: https://www.facebook.com/events/329968349416976?ref=newsfeed

Győr: https://www.facebook.com/events/1122810159105630/

Debrecen: https://www.facebook.com/events/279526408355364