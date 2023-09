Az elmúlt években látványosan megugrott a hazai kisállattartók száma, akiknek gyakran nehézséget okoz, hogy kedvencüket megbízható, hozzáértő emberre bízzák a munka, nyaralás vagy egyéb szabadidős program esetén. A "bébicsősz" és állatszitter kereső oldalakon nem csak cicákra kutyákra, de papagájokra és különböző rágcsálókra is találhatunk felvigyázót. Az idegen helyek helyett a kutyaszitterek lehetővé teszik, hogy a kutyusok otthonuk kényelmében maradjanak, ott, ahol biztonságot nyújtó ismerős tárgyak, szagok, hangok veszik körül őket.

Önkéntesből szakember

A győri Andorka Sára gyermekkora óta nagy állatbarát, házikedvencek nélkül nem is tudná elképzelni a mindennapjait. A tavaly érettségizett lány, sokat önkénteskedett a győri menhelyen is, hogy még több tapasztalatot szerezzen az állatok gondozása terén. Az igazi áttörést azonban a kutyaszitter képzés hozta meg számára, amibe egy éves hű társával, Ninával vágott bele.

- Először csak ismerősök kutyusaira vigyáztam, de rájöttem, hogy milyen jó érzés, a sajátom mellett mások kedvenceivel is törődni, így elgondolkodtam hogyan tudnék ezzel komolyabban foglalkozni. Mindig is olyan hivatást szerettem volna, ami a szenvedélyem is. Amikor megláttam a tévében a Cápák között műsorában dr. Piller Pálma állatorvos képzéseit, édesanyám bíztatására jelentkeztem - fejtette ki Andorka Sára, akit már okleveles szakemberként megtalálnak a Petwisecare oldalán.

Életet mentett a megszerzett tudás

- Sokkal több tapasztalatot szereztem, mint amit gondoltam. Megtanultam hogyan kell ellátni egy állat sebét, vagy szakszerűen kivenni a bőrük alól akár egy szálkát. Ez nem csak kutyaszitterként hasznos, de a saját border colliem esetében is. Így nem kell rögtön az állatorvoshoz futni egy apró vágás miatt -emelte ki Sára, akinek plusz tudása, már egyszer életet is mentett.

-Nyáron az egyik kutyafuttatóban voltunk Ninával, amikor a másik gazdinak a kutyája rángatózni kezdett. Nagyon megijedt és hirtelen nem tudta mitévő legyen. Rögtön tudtam, hogy ez a hőguta jelei, így azonnal próbáltam lehűteni és megitatni, hiszen a nagy forróságban csak nálam volt víz. A gazdi nagyon hálás volt a gyors segítségért, ha nem vagyok ott lehet rosszabbul végződött volna a kiskedvence sorsa - mesélte a nem mindennapi történetet a fiatal lány.

A győri Andorka Sára elvégezte az okleveles kutyaszitterképzést, így már nemcsak Ninát, a saját border colliját tudja szakszerűen ellátni, de mások kedvenceire is felelősséggel felügyelhet.

Fotó: Csapó Balázs

Folytatják a tréningeket

Sára elárulta, hogy Ninát nem csak egyszerű társállatnak választotta. - Komoly terveim vannak, szeretnénk még többet tanulni. Rendszeresen tréningezünk, gyakorlatokat tanulunk. Szeretném, ha egyszer terápiás kutyaként is helyt tudna állni, hogy segíthessünk másokon -tette hozzá a fiatal gazdi. -Nina természetéből és fajtájából adódóan is azonnal belopja magát mások szívébe. A belvárosban nem nagyon tudunk úgy végigsétálni, hogy valaki ne jegyezné meg milyen aranyos, vagy simogatná meg.

-Okleveles kutyaszitterként fontosnak tartom, hogy első lépésként megismerjem azt az állatot, akire vigyáznom kell és alaposan átbeszéljük a gazdival a kedvence napi rutinját, szokásait. Illetve, hogy van-e oltása, vagy bármilyen betegsége, szed-e gyógyszert. A leggyakrabban nyári időszakban veszik igénybe a szitter szolgáltatásokat az emberek, illetve, ha nyaralni, vagy hosszú hétvégén utazni mennek, esetleg esküvőre vagy más rendezvényre hivatalosak. Sok esetben a panziók betelnek, ilyenkor jó, ha van, aki tud pár órát, vagy egy-két napot a kisállatukkal tölteni - fogalmazott Andorka Sára.

Az otthon biztonságában

Sopronban, Locsmándi Anita, a Trükkiskola Suzyval tulajdonosa közel másfél éve vállal gazdipótlást. Képzett szakember, akinek kutyakiképzői végzettsége mellett kutyaszitter képesítése is van.

- Két szolgáltatásra lehet jelentkezni nálam. Az egyik, az úgynevezett mozgó napközi, ami azt jelenti, hogy napjában egyszer vagy kétszer elmegyek a kutyusokért és kiviszem őket a pályámra egy-két órára. Ott futkároznak, játszanak, majd hazaviszem őket - mondta. Alapvető kikötés, hogy a mozgó napköziben kizárólag jól szocializált kedvencek vehetnek részt. Akkor, ha esetleg agresszívebb vagy szófogadatlanabb a kutyus, egyénileg foglalkozom velük. Őket nem csapatban, hanem egyesével viszem el sétálni - tette hozzá. A másik lehetőség, amikor a kisállat otthon marad. Ezt általában akkor veszik igénybe, amikor például a gazdi elutazik. Ilyenkor én reggel és este is megyek hozzá, ha kell elviszem sétálni, megetetem. Ezt főleg az idősebb kutyusoknál vagy a nagytestű, kertben élő kutyáknál kérik. Ez azért jó, mert az otthoni környezet biztonságot nyújt számukra, nem kell egy idegen környezethez is alkalmazkodnia a kisállatnak - tette hozzá. Bármelyik lehetőséget is választja a gazdi azt mindig kérik, hogy fotót vagy videót küldjek, így ők is betekinthetnek valamennyire a napjainkba és megnyugtatja őket a tudat, hogy kedvencük jó helyen van - zárta a beszélgetést.

Locsmándi Anita képzett szakember. A mozgó napköziben is örömmel foglalkozik a rá bízott kedvencekkel.

Fotó: Máthé Daniella

Gazdiknak is megnyugvás

Tóth Enikő, Peggy kutyusával kölyök kora óta jár Anitához. Ő sétáltatja napközben, amíg Enikő dolgozik. - Peggy nagyon szereti, várja, hogy mehessen játszani a falkával, ahol esetenként 7-8 kutyával is futkározhat, számomra pedig megnyugtató, hogy a kiskutyámról abban az időben is gondoskodnak, amíg én dolgozom - hangsúlyozta.

Szénási Ferenc olyankor veszi igénybe a kutyaszitter szolgáltatást, amikor Maci kutyáját nem tudja magával vinni vagy esetleg nem engedik be kutyusát. - Maci most három éves, körülbelül másfél éves kora óta foglalkozik vele kutyaszitter. Nagyon szereti, ismeri a többieket, nem trauma neki, ha esetleg több napra kell maradnia és nekem is megnyugtató, hogy biztonságban tudhatom őt - mondta.