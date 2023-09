Sikerült túlszárnyalni az elmúlt évek eredményeit, szinte az összes világversenyről éremmel tértek haza horgászaink. Büszkék lehetünk versenyzőinkre, és még büszkébbek a vármegyei horgászokra, akik az idei évben is nagy számban képviselték hazánkat.

Az éremesőt masters, veterán és mozgáskorlátozott versenyzőink nyitották a Franciaországban rendezett világbajnokságon, ahol mindhárom csapatunk aranyérmet szerzett. Timár Gábor, vármegyénk kiváló horgásza pedig a csapat mellett egyéni világbajnoki címnek is örülhetett. A csapat tagjai voltak még vármegyénkből: Timár Dániel, Vörösházi György, Szász Attila, Timár Szabolcs és Pausits Imre.

Idén Magyarország adott otthont az úszós Eb-nek is, amit a kaposvári Desedai-víztározón rendeztek meg. A várakozásoknak megfelelően a magyar csapat dobogón végzett, ezüstérmet szereztek fiaink. Megyénket Szákovics Imre és Magyar Balázs képviselte. A veterán, masters és mozgáskorlátozott országos bajnokságot idén Győrben, a Rába folyón rendezték, ahol Timár Gábor megszerezte újabb bajnoki címét. Idén új utánpótlás U15-ös bajnokot is avatott vármegyénk Kertész Botond személyében. A tagszövetségi csapatbajnokság az egyik legnagyobb múlttal rendelkező hazai verseny, ahol a vármegyék válogatottjai küzdöttek egymással. Megyei válogatottunk az előkelő 3. helyen végzett, Szákovics Imre pedig felnőtt kategóriában egyéni harmadik is lett.

A tavalyi év eredményei alapján a Walterland-Daiwa mellett a Timár Mix csapata képviselhette Magyarországot a Lengyelországban megrendezett 42. klubcsapat-vb-n. A nagyrészt győri horgászokból álló csapat az előkelő ötödik helyet szerezte meg a harminchat csapat közül. Szintén vármegyénkben rendezték meg a női országos egyéni bajnokságot az Iparcsatornán, ahol Gyulánszki Nikolett bronzérmes lett, a soproni születésű Kovács Hajnalka pedig ismét bajnoki címnek örülhetett. Friss hír pedig, hogy az utánpótlás-versenyzőink is csillogó érmekkel tértek haza Portugáliából. Mindhárom csapatunk dobogóra állhatott és egy egyéni ezüstérmet is sikerült szerezni. Megyénket Kertész Botond, Vári András és Kéri Dominik képviselte. Messze még a szezon vége, de már így is nagyon komoly eredményeknek örülhetünk mind országos, mind vármegyei szinten.