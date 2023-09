A WorldSkills Hungary történetében először hozta el a magyar csapat a Jos de Goey Best in Europe, vagyis az Európa legjobbja díjat is informatikai rendszerüzemeltető versenyszámban.

A záróünnepséget követően dr. Hankó Balázs a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért, felnőttképzésért felelős államtitkára adta át a csapat kiválósági érmeit.

Külön öröm, hogy Ölbei Zsolt László (autószerelő) kiválósági érmet nyert, aki a Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium tanulója, felkészítő tanára Őri Péter.

Lampert Benedek (ács), pedig 6. helyezést ért el a Győri SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskola tanulójaként. Szakértője Forró Máté volt.