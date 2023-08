A diákoknak szakmákat bemutató programsorozat ezen állomásán a vállalkozás képviselője és ügyvezetője Pócza Balázs volt a házigazda, aki izgalmas feladatokkal készült a gyerekeknek. A vállalkozás történetével ismerkedhettek meg, majd gyakorlati példákon keresztül az asztalos szakmát is feltérképezhették. A tanulók nyomon követhették, mekkora utat tesz meg a faanyag, míg a négy csarnokon keresztül megy és nyersanyagból kész ablak és ajtó lesz. Ezután néhány munkafolyamatot maguk is elvégezhettek, kipróbálhatták, milyen a csiszolás, de az ablakkeretek összeillesztésében is közreműködhettek. A modern gépek és korszerű gyártási folyamatok mellett pedig számos, a faiparban régen használt szerszámot is megismerhettek, mivel a vállalkozás egy egész gyűjteménnyel büszkélkedhet.

Olyan szakmák megismerésére adott lehetőséget a tanulók számára az hatodik állomás, mint az asztalos, a faipari gépkezelő, a festő, mázoló és a targoncavezető.