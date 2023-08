Kényelmes kutyaházak, kifutók és megannyi játék vár a kedvencekre, amíg a család nyaral. Lelkesedés és csapatmunka kell a kutyapanzió üzemeltetéséhez, és olyan állatbarátok, akik mindent megtesznek a rájuk bízott háziállatokért. Albecker Dóra 16 éve üzemelteti kutyapanzióját Győrben. A gazdák jellemzően nyaralás alatt kérik segítségét, de külföldi munka, lakásfelújítás miatt is szállásoltak már el náluk kisállatot, akik átlagosan egy hetet töltenek a panzióban. – Szerencsére a környékbeliek már ismernek bennünket, visszajáró vendégkörrel rendelkezünk – mondta.

– Nyáron vagy az ünnepek környékén telt házzal üzemelünk, akkor 40–45 kutyusunk van – folytatta Albecker Dóra. – Mindannyian külön kennelben vannak, viszont ha egy családban élnek, nem választjuk szét őket, hanem együtt maradhatnak, emiatt is változó a szám. A kutyák és cicák mellett törpe­nyúl és tengerimalac érkezik hozzánk, de lakott már nálunk szárazföldi teknős, papagáj és csincsilla is.

Telt ház a tanévzárótól a tanévnyitóig

– Több mint tíz éve édesapámmal találtuk ki, hogy szükség lenne Mosonmagyaróváron egy kutyapanzióra. Akkor már több éve magam is kutyáztam – kezdte beszélgetésünket Arlay Frigyes, aki a Lajta-parti városban működteti sikerrel kutyapanzióját. Mint mondja, a nyarak telt házasak, gyakorlatilag a tanévzárótól a tanévnyitóig. Sokan előre foglalnak. Ő például augusztusban már nem is tudna újabb kutyát befogadni. – Mindig azt javaslom a gazdáknak, ha maguknak lefoglalják a nyaralás időpontját, akkor azonnal érdeklődjenek nálunk is, másként nem biztos, hogy tudunk helyet biztosítani. Például már most van októberre, sőt, jövő januárra is foglalásunk. Fontos számunkra, hogy a mennyiség ne menjen a minőség rovására – emelte ki a panzióvezető, aki a házirend néhány fontos szabályára is felhívta a figyelmet. Csak olyan házi kedvenceket fogadnak, amelyek a veszettség elleni és a kombinált oltás megléte mellett kullancsok és külső élősködők ellen védve vannak, illetve rendelkeznek kutyaparainfluenza-vírus elleni oltással is.

Kényelmes kennelek Peresztegen

Fogarasi Katalin Peresztegen hozta létre kutyapanzióját. – Panziónkat elsősorban akkor veszik igénybe, amikor a gazdik elutaznak nyáron, vagy a téli síszezonban január, február környékén, de vannak olyan esetek is, amikor hosszabb út miatt hagyják nálunk házi kedvencüket – mondta. – Az egész nap dolgozó gazdik a napközit veszik igénybe, főleg azoknál a kutyusoknál, amelyek nem szeretik a bezártságot, esetlegesen rombolnak vagy ugatnak – tette hozzá.

– Csak kutyusokat fogadunk, 16 férőhellyel rendelkezik a panzió. Kényelmes kenneljeink vannak, kutyaházzal. Mindnek van hátsó kijárata, ami elkerített kifutóra nyílik, ezt a biztonság miatt építettük így. Amikor érkeznek a kutyák, adatfelvételi lapot szükséges kitölteni, ezen nyilatkoznak a gazdák arról is, hogy játszhat-e a kutyus más kutyákkal. Így minden információt be tudok gyűjteni annak érdekében, hogy a lehető legjobb körülményeket biztosíthassam nekik az itt-tartózkodásuk alatt. Az áron évek óta nem emeltünk, 4000 forint körül van egy nap, ez az alapszolgáltatás ára. Ezenfelül aki igényli, télen kérhet fűtést, nyáron pedig klímát, ennek ára 1000 forint/nap, így a gazdik összeállíthatják a számukra legvonzóbb csomagot – zárta a beszélgetést.