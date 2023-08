5 éve – Örömtánc százezres nézőközönséggel

Meghódították az internetet a bősárkányi apukák és kislányaik. A hétvégi falunapra tanultak be egy táncos számot, azóta is szánni nem akaróan kirobbanó a sikerük. A Facebookon kedd délig több mint száztízezren nézték meg a fellépésen készült videót és csaknem kétezren meg is osztották. Úgy tervezték eredetileg, hogy erre az egy alkalomra áll össze a nyolc apa-lánya pár, de ma már úgy vannak vele, ha igény lesz rá, folytatják pályafutásukat.

10 éve – Idén kevesebb evezős fordul meg a Szigetközben

Drasztikusan csökkent a vízi túrázók száma a Szigetközben az idei szezonban – ezt mondják a Kisalföld által megkérdezett túravezető és -szervezők. Ennek ellenére – főként a felelőtlenség miatt – sok bajba jutott túrázót kellett már idén kimenteni.

20 – Kétes eredetű fegyverek

Titokzatos informátor jelentkezett tegnap délután a Kisalföld telefonján. Engedély nélkül tartott fegyverekről, csempészett autókról beszélt, amelyeket éppen most fedeztek fel a hatóságok egy rajtaütés során Sokorópátka közelében, egy vadászházban.