Szerencsére sok gyerkőc él a településen, délelőtt és kora délután számukra kedves programokkal készültek a szervezők. Ebéd előtt a Vitéz László feleséget keres című bábjáték varázsolt mosolyt az arcokra, a népi játszótér és az ugrálóvár pedig rengeteg kalanddal várta a mozogni vágyó lurkókat. Az egyik legnagyobb kedvenc azonban a kosaras körhinta volt.

A futballpálya másik felén paták dübörögtek végig a zöld füvön. Nincs lovas nap lovak nélkül. Több mint tíz település száz versenyzője mérte össze tudását a megmérettetésen, mely egyben a Bakony-Sokoró Bajnokság ötödik fordulója volt.

- Már hónapokkal ezelőtt elkezdtük a készülődést. Óvodásoktól egészen a felnőttekig vannak nevezőink. A legkisebbek a lovas ügyességi versenyen próbálhatták ki magukat, az idősebbek pedig díjugratásban és fogathajtásban indulhatnak – mondta el Szabó Krisztián a Győrsági Hagyományőrző Lovasegyesület elnökhelyettese.

A lovasok összesen huszonhárom kategóriában indulhattak.

- A korábbi években az ügyességi és a díjugratás voltak a népszerűbbek, idén azonban a fogathajtásra jelentkeztek sokan. A nevezések alapján körülbelül hetvenöt rajt lesz. – mondta el Szabó Alfréd elnök. - A többi versenyszámhoz hasonlóan itt is lehet nagy lovas és pónis fogattal is indulni, valamint egyéniben és párosban is. Lesz akadály hajtás, valamint joker hajtás is. Utóbbi érdekessége, hogy van egy joker akadály. Ez nem kötelező, viszont, ha a versenyző teljesíti, az addig szerzet pontjai megduplázódnak, hiba esetén, azonban elveszti az összegyűjtött pontokat.

Győrsági Hagyományőrző Lovasegyesület idén ünnepli megalakulásának huszadik évfordulóját, emellett egy másik jubileumhoz is közelednek, mivel most ősszel rendezik majd meg a huszonkilencedik szüreti felvonulást, ahol hagyományos ruhákba öltözve lóháton járják be a falut.

A település új színpadját is ma adják át hivatalosan, este pedig az Anna and The Barbies gondoskodik a felejthetetlen hangulatról.