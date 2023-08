– Furcsa tudomány az, hogy vajon ki a művész, és mi a mérce. Kiállításokon? Meg nem értettségen? De amíg ezen vitatkoznánk, a társadalom kilencven százalékának csak az számít, hogy amit a keretben lát, ahhoz kötődjön, jó emlékeket idézzen fel benne, és ne legyen giccs, legyen valami stílusa – vallja Hirkó Bálint.

Huszonöt éve főállású festőművész. A szigetköz tájai és témái mellett olyan képeit is megmutatja a kis raktárban, melyen a média ránk gyakorolt hatását ábrázolja, de azt mondja, ezeket még nem kész előtérbe helyezni, nem tudja, a közönsége hogyan tudná a nevéhez kötni. – Érlelődött bennem, hogy huszonötödik éve festek, és valamit szeretnék újítani. Hullámvölgyet is éreztem, és azt, hogy a közízlés is változik. Megláttam egy Győr 750 éves évfordulójára készült plakátot, amelyiken a fekete-fehér dominanciája mellett a fülesbástya- logó arannyal szerepelt. Az megragadott. Olyat pedig már láttam más képzőművésznél, hogy az eget aranyba borította, csak az nem városkép volt. Ezek a hatások jöttek össze a Győr aranyban festményeimnél. Harminc kép készült ezzel a technikával.

Több stílus kedvelői találnak számukra megkapót a terrakotta tükröződésű aranyos képekben.

Fotó: Csapó Balázs

– Ezek a nézőpontok vannak a fejemben. Mondjuk kitalálom, hogy az Apáca utcából szeretném a Kreszta-házat, és hogy egy picit látszódjon még a káptalandombi feljáró... Ezeken agyalgatok, fényképezek vagy rákeresek az épületekre. A festés folyamata maga két intenzív nap meg egy aprólékos javítgatós, de a fehér szín például van, hogy egy hétig szárad, így ha arra szeretnék ráfesteni, várnom kell. Elárulja: bár igénye van a rendre, igazából bárhol tud dolgozni, ahol le tudja tenni az állványt, a kellékei egy cipősdobozban is elférnek.

Bár a képek felső részén az épületek realista ábrázolást kaptak, az emberalakok stilizálva jelennek meg, sőt, a kép alsó felén tükröződésük már az absztraktba vezet át. Így több stílus kedvelői találnak számukra megkapót a terrakotta tükröződésű aranyos képekben. A Győr aranyban festmények két hónapig voltak láthatók a Győri Nemzeti Színházban. – 1998-ban volt az első kiállításom a színház földszintjén, jobbra a pénztárak mellett, 25 év alatt szintet léptem, most már a csillárszinten állították ki a képeimet – mesélte mosolyogva Hirkó Bálint.