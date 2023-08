Nagy bajba került egy jobaházi édesanya: Horváth Gáborné két pici gyermekével és idős anyósával maradt egyedül, nyakában a család eltartásának, a ház fenntartásának komoly gondjaival. Nem könnyű neki a feladat, nehezen is birkózik meg vele, ráadásul férje a családtagjainak a lelkére is olyan terhet rakott, hogy ember legyen a talpán, aki azzal megküzd. Szerencsére a kisfiú és a kislány mindebből még semmit nem ért. Csak az apjukat hiányolják.

Horváth Gábornénak egyszer már segített a Kisalföld Jóakarat Hídja Alapítványa. Akkor úgy nézett ki, egyenesbe jön a család. A férj munkát kapott, a támogatás a korábbi tartozás rendezésére, illetve a kisgyerek betegsége miatt kellett. Rövid időn belül azonban olyan vád került nyilvánosságra a családfőről, amit egy közösség elfelejteni nem szokott, és megbocsátani sem nagyon. Angéla szerint hamarosan kiderül, mennyi ideig lesz tőlük távol a párja, ő azért bízik benne, hogy nem kell sokáig várni rá.

Horváth Gáborné csak azt szeretné, ha a két kisgyerek a lehető legkevesebbet érezné meg a bajból.

Fotó: Cs. Kovács Attila

Jelenleg a gyerekek – Gá­borka három és fél, Inci másfél éves – után kapott támogatások és a nagymama nyugdíja jelenti csekély bevételüket. A fiatalasszony munkába állt, de nem teljes állásban, minimális fizetésért. A Jóakarat hídjának kuratóriuma emiatt döntött úgy, hogy olvasóink segítségével még egyszer mentőövet dob Angélának. A gyerekeknek ugyanis, bármit is művelt az apjuk, szükségük van élelemre, ruhára.

Segíti őket a helyi önkormányzat, illetve a kónyi szociális és gyermekjóléti központ munkatársa, Deliné Varga Anikó is. Alapítványunk 200 ezer forintos támogatását is az ő segítségével osztja be Horváth Gáborné. Először is befizetik a gáztartozás aktuális törlesztőjét. Marad néhány ezer forint, abból a gyerekek kapnak élelmiszert, pelenkát és ami még hirtelen kell.

– Nehéz a helyzetünk, de próbálunk fennmaradni. A falubeliek rendesek velünk, sokan igyekeznek segíteni. Én csak azt szeretném, ha a két kisgyerek a lehető legkevesebbet érezné meg a bajból. Hálás vagyok minden támogatásnak, a Kisalföld olvasóinak is nagyon köszönöm, hogy az összefogásukból nekünk is került – mondta Horváth Gáborné.





