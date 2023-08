"A divízió újraosztása után a szombati napon a New Gennek már jelenése is volt a pályán egy nyolc fős divízióban.

A Cherry-Bella-Shelby-Jake-Firgi-Arn felállású csapat végigmenetelve a felső ágon bejutott a döntőbe ahol az Alea ellen 3-0 eredménnyel zárt és Európa bajnok lett.

(...) Vasárnap a Rebounds divíziója kezdett már reggel ahol az első és a hatodik csapat között mindössze 0,06 mp volt, ami azt mutatta hogy egy végletekig kiélezett küzdelem lesz ez‼️

A Midi-Deni-Lara-Negró-Cookie-Able hatos végig a felsőágon jutott be a döntőbe fantasztikus teljesítménnyel, ahol a Tsunami ellen futotta a döntőt, akikkel már az elődöntőben is találkoztunk es nagy küzdelemben győztük le.

A döntőben a két csapat végig fej-fej mellett futott és végül 3-2 vereséggel fejet kellett hajtanunk, hogy most ők voltak a jobbak. Viszont ott volt a refinálé, amiben elhatároztuk hogy most megcsináljuk.

Hihetetlen és a végsőkig kiélezett futamokban végül most mi győztünk és Európa bajnok lett a Rebounds is."

- osztotta meg sikerét Facebook oldalán a Hellodogs Flyball & Agility Team Sopron.