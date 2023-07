Miért fontos a napszemüveg viselése? Mohos Pétert, a Nádorvárosi Optika tulajdonosát kérdeztük. – A nap UV-sugárzása nemcsak bőrünkre, de látásunkra is káros hatással lehet. Az erős napfény ronthatja látásunkat és súlyos szemproblémákhoz vezethet. Nagyobb kárt okozhatunk azonban, ha nem UV-védelemmel ellátott napszemüveget viselünk, az olyan, mintha nem is hordanánk – emelte ki a győri szakember.

Kerüljük a piacos szuvenírt

– Az ilyen termékeknél a sötét lencse miatt látásunk komfortosabbá válik, ezért kitágul a pupilla és több fényt enged be a szemünk. Az utcai bazárokban igaz nagy a választék, olcsóbb és dizájnos, de a legtöbb helyen UV-szűrő nélküli szemüvegeket árulnak. Így a látóideget és a szemfeneket is elérheti a káros sugárzás, ami visszafordíthatatlan problémákat okoz – fejtette ki Mohos Péter.

A Nádorvárosi Optikában is széles a kínálat, különböző szűrőkkel ellátott lencsékből választhatunk. – Számos napszemüvegem volt már, de a polaroidra esküszöm. Mást már nem is hordanék – tette hozzá a tulajdonos. A polárszűrővel ellátott napszemüvegek még a csillogást is kiszűrik, minimalizálják a vakító fényt és javítják a kontrasztot. Vezetés közben, a kánikulában gyakran előfordul, hogy az aszfalt vagy a szemből érkező autó megcsillan, ami zavaró lehet és akár balesethez is vezethet. De például a horgászoknak és az egyéb vízi sportot űzőknek is kényelmesebb, ha nem kell hunyorogni az erős fényvisszaverődések miatt.

Kell a gyereknek?

Tóth Annamária moson­ma­gyar­óvári édesanya szerint fontos, hogy gyermekeinknek is UV-védelemmel rendelkező napszemüveget válasszunk. – Nekik nehéz vásárolni, hiszen gyakrabban karcolódik, vagy előbb hagyja el, töri össze a lurkó. Így nem csoda, ha a legtöbb szülő a cuki, mintás, olcsó darabokat választja. Viszont én többre tartom nyáron a kalapot, a baseballsapkát – fogalmazott a kétgyermekes édesanya.

Mohos Péter szintén többgyermekes édesapa, négyéves kislánya ritkán hord napszemüveget. – A gyermekeknél még fejlődik a szem az évek alatt, így jobb, ha nem hordják állandóan. Alkalmazkodnia kell a pupillának a változó fényviszonyokhoz. Évtizedekkel ezelőtt sem hordtunk gyermekként napszemüveget – jegyezte meg.

Szemüvegeseknek is van megoldás

A dioptriás szemüveget hordóknak mindig nagy fejtörés, milyen megoldást válasszanak a nyári napokra. Számos lehetőségük van, hogy kinek melyik a legjobb, egyénfüggő a Nádorvárosi Optika tulajdonosa szerint. – Van, aki fényre vagy UV-ra sötétedő, dioptriás szemüveget készíttet. Aki ezt kevésbé kedveli, az külön csináltat dioptriás napszemüveget. Aki viszont nem szeretne több szemüveggel bajlódni, a mágneses lencserátéteket választja. Utóbbit egyre többen szeretik, ugyanis ár-érték arányban kedvezőbb. Arról nem beszélve, hogy a lencse színeit is cserélgetni lehet, így aki a divatot követi, tudja variálni – mondta el Mohos Péter.

Amellett, hogy a napszemüvegünk megfelelő UV-védelmet nyújtson, nem elhanyagolható a tisztán, tokban tartása sem, megóvva a karcoktól, hogy mindig élesen lássunk. Hiszen a napszemüveg sokkal több, mint csak egy divatos kiegészítő.