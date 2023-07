Továbbra is töretlen a népszerűsége a farádi Danuvia 125-ös motornak. Tulajdonosa, Élő Imre pedig ugyanolyan büszkén ül a nyergébe, mint 1962-ben, amikor alig tizennyolc évesen megvásárolta a járművet, hitelből és az „aratási pénzből”. Legutóbb az ajkai és az ugodi veteránversenyekről hozta haza a legszebb járműnek járó serleget a nyugdíjas. Ezekre a versenyekre mindig két keréken, a Danuviával megy Imre bácsi.

Élő Imre (jobbra) az ugodi járműtalálkozón a fődíjas Danuviával és a rendezvény főszervezőjével, Kontrád Gáborral.

– Annyi szép járművet látok a találkozókon, gyönyörű autókat, motorokat. Öröm nézni őket. Aztán még nagyobb öröm, hogy a végén az én öreg motoromat „szólítják” az eredményhirdetésnél. Büszke vagyok rá, hiszen már több mint hatvan éve járunk együtt. Szerintem ez igazán ritkaság, talán ezt is díjazzák egy-egy versenyen – mondta a Kisalföldnek Élő Imre. – Nyilván azt is számításba veszik, hogy ilyen motor már nem nagyon van forgalomban. Egyedi darab.

Élő Imre „versenynaptára” már szinte tele van a nyárra. Készül a Danuviával Beledbe, Kenyeribe, Újkérre, Mosonmagyaróvárra és Hegyeshalomba is.