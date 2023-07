4000 regisztrált 1 órája

Népszerű a kerékpár jelölés Győr városában

A kerékpár jelölés Győrben az országban is szinte egyedülálló szolgáltatás. A Győri Rendőrkapitányság munkatársai elé 2015 óta közel 4000 bicikli került, amelyeket a regisztráció mellett speciális pasztával is megjelöltek. A lopott kerékpárok ennek köszönhetően nagyobb eséllyel kerülhetnek vissza jogos tulajdonosaikhoz. Azonban a kerékpárlopások megelőzése a legfontosabb. Cikkünkben ehhez is találnak támpontokat.

Sperling Krisztina Sperling Krisztina

A győri kerékpár jelölés és regisztráció rendszeresen meghirdetett akciója a rendőrségnek. Fotó: Csapó Balázs

Kerékpár regisztrációs rendszerből több is létezik A kerékpár jelölés Győrben 2015 őszén indult, és kifejezetten a győri lakosoknak szól. Az országos regisztrációs program, a Bikesafe egy évvel korábban, 2014-ben született. Ebbe az adatbázisba a tulajdonosok maguk tölthetik fel kerékpárjaik adatait a bikesafe.hu oldalon. Ennek van költsége: a bikesafe regisztráció ára 4000 forint, ami tartalmazza az adatok nyilvántartását, a fényképes törzskönyvet és a biztonsági váz matricát, valamint ezek postázását. Azonban meg lehet spórolni ezt a kiadást, mivel a rendőrségi kerékpár regisztráció során a győri rendőrök a bikesafe regisztrációt díjmentesen elvégzik és még a matricát és törzskönyvet is átadják a kerékpár tulajdonosának. A kerékpár jelölés Győrben abban különbözik az országos rendszertől, hogy ebben nem csak regisztrálják a bicajokat, hanem egy speciális pasztával festik fel az azonosító számot a vázra, miután leellenőrizték azt a körözési rendszerben. Ezt követően díjmentesen kerülnek be a helyi adatbázisba. Viszont fontos kiemelni, hogy ezzel a jelöléssel a bicajok nem kerülnek be automatikusan az országos adatbázisba. A kerékpár-regisztráció gondolata a hegyeshalmi polgárőrségen 2008-ban született meg először. Kezdetben papír alapon, majd egyedi számítógépes adatbázis létrehozásával regisztrálták a település kétkerekűit. Később tovább fejlesztették a rendszert, önkormányzati finanszírozással megalkottak egy saját fejlesztésű számítógépes szoftvert, amely segítségével országosan is elérhetővé tették az adatbázist. Mosonmagyaróváron először 2016-ban tartottak kerékpár regisztrációt a helyieknek. Nem a lopástól véd a rendőrségi kerékpár jelölés A Bikesafe regisztráció legnagyobb előnye, hogy ahhoz az ország minden rendőri egysége hozzáfér, így az ebben regisztrált kerékpárt bárhol is találja meg a rendőrség – akár egy másik városban, mint ahol a lopás, történt, vagy ahol a tulajdonosa él –, vissza tudják azt juttatni. Emellett a lopott kerékpár adatbázis is szabadon böngészhető bárki számára. A Bikesafe és a rendőrség győri kerékpárjelölő programja sem a lopások ellen véd. Legfőbb célja ezeknek, hogy a rendőrök a sikeres felderítés után a lopott kerékpár visszakerüljön a jogos tulajdonosához. Kerékpár jelölés és regisztráció Győrben a Rendőr-főkapitányságon. Győrben a rendőrség 2015-óta jelöli a helyi lakosok kerékpárjait, egy plusz esélyt adva az ellopott kerékpár tulajdonosainak.

Fotó: Csapó Balázs A kerékpárlopások ellen a megelőzés a legfontosabb A szakemberek azt tanácsolják, hogy mindig, mindenhol legyen a megfelelő módon lezárva a bicikli, lehetőség szerint több ponton is. Legyen az közterület, zárt udvar, vagy tároló, nem szabad megfelelő védelem nélkül hagyni.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, tavasszal volt olyan eset, hogy egy hónap alatt több mint egy tucat kerékpárlopás történt Győrben és környékén. A biciklik többségét zárt tárolóból vagy lépcsőházból vitték el. A rendőrségtől megtudtuk, hogy volt olyan eset, amikor a kerítés mellé letámasztott biciklit egyszerűen kiemelték a zárt udvarról. Érdemes különösen körültekintőnek lenni, és még a tárolókban is lezárni a kerékpárokat, ezzel is nehezítve az elkövetők dolgát. Az sem mindegy, hogy mivel történik a kerékpár biztonságos lezárása. A kerékpárzár akkor nyújt megfelelő védelmet a lopások ellen, ha a 2-től 15-ig terjedő lakat biztonsági szint skálán minél magasabb az a szám, ami a kiválasztott lakat mellett szerepel.

Kiegészítő lakatnak alkalmasak az olcsóbbak, de általános „szabály” szerint a bicikli értékének 10 százalékának megfelelő összeget érdemes beruházni egy jó bicikli zárra. Kerülik a tolvajok a megjelölt biciklit A kerékpár jelölés Győrben 2015-ben indult. Azóta már közel 4000 kerékpárt jelöltek meg, aminek köszönhetően 3-4 alkalommal tudták a lopott biciklit visszajuttatni a jogos tulajdonosának. Magának a kerékpár jelölésnek is van visszatartó ereje. Ha egy tolvaj látja, hogy egy egyedi azonosító, vagy Bikesafe matrica is szerepel a vázon, kisebb eséllyel nyúl hozzá, mint egy olyanhoz, amin ez nincs. Mint megtudtuk, az eddig megjelölt biciklikből 10 alatt van azoknak a száma, amit elloptak. Korábban a rendőrség kampányt is indított, a kerékpárlopások megelőzése érdekében:

