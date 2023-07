282 gyerek egyszerre

A gyermektábort Győr építtette a helyi diákok számára, és a mai napig a város a fenntartója. – A cél az volt, hogy olyan ideális helyen létesüljön tábor, ami nincs messze a megyeszékhelytől, és kedvezményes áron, egészséges környezetben megfelelő mozgásteret biztosít a fiatalok számára. A cél megvalósult, a tábor a győri cégek összefogásával rekordgyorsasággal megépült, és a mai napig országosan a legkedvezőbb áron táborozhatnak a város diákjai – mondta el lapunknak dr. Pergel Elza alpolgármester.

– Az elmúlt 44 évben területünk, adottságaink nem változtak. Csodálatos erdei környezetben, 11,5 hektáron, felújított, folyamatosan karbantartott, 40 különböző funkciójú épülettel, sportpályákkal, játszótérrel, kültéri medencével várjuk a hozzánk érkező vendégeket. A nyári szünet tíz hetében heti turnusváltásokkal turnusonként 282 gyerek táborozhat, így nyaranta 1900–2200 kisdiák élvezheti a gondtalan nyaralás örömét.

Rendezvényekre is

– Elő- és utószezonban céges, családi és különböző közösségi rendezvényeknek ad helyet a tábor. Az elmúlt több mint negyven évben meg tudta őrizni népszerűségét, vonzerejét, fejlődőképes tudott maradni, ma is megfelel a folyamatosan változó igényeknek. Népszerűségét az is igazolja, hogy nem csupán az iskolások térnek vissza hozzánk évről évre táborozni, erdei iskolába, kirándulásokra, hanem a cégek is csapatépítő tréningekre, családok ünneplésre, alapítványok, egyesületek rendezvényeik megtartására.

Erdei környezetben, 11,5 hektáron, folyamatosan karbantartott épületekben tudják elszállásolni a vendégeket.

Fotó: Csapó Balázs

Nagy az érdeklődés

A tábor ki­használtsága 92,74 százalékos, ami kiemelkedőnek számít. A nemzetközi motorostalálkozó például évente 3000–3500 látogatót jelent – sorolta az adatokat az alpolgármester, aki arról is beszélt, hogy nem csupán a helyszínt, hanem tartalmas, változatos programokat is biztosítanak minden korosztálynak. A programok lebonyolításában főiskolai hallgatók és az 50 órás közösségi szolgálatot teljesítő diákok segítenek. Biztonságérzetet nyújt a gyermeknek és a szülőknek Győr közelsége.

– Még az első alkalommal táborozó kisdiák is szívesen érkezik hozzánk, hiszen még a tábor melletti dombtetőről is belátható távolságra van az otthona. Összeszokott pedagógusok, gyerekcsoportok térnek vissza évről évre, akik már előre készülnek az együtt töltött egy hétre. A működési célú kiadásokat a fenntartó önkormányzat fedezi, a bevételeket így fejlesztésére, a színvonal emelésére tudjuk fordítani.

Jövőbeli tervek

Szaktáborok is zajlanak a területen, idén például röplabda-, foci-, rendőrségi, sport-, kommandós tábort is szerveztek. Nagy az igény, ezért tervezik napközis tábor elindítását is a következő évben, valamint a nem önkormányzati fenntartású iskolásoknak is lehetőséget szeretnének adni tartalmas időtöltésre, hogy ezzel is segítsék a családokat.