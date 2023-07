Népszerű üdülőhelyeket is veszélyeztetnek Görögországban az erdőtüzek. A tűzoltóság küzd a lángokkal, de a szemtanúk szerint úgy tűnik, hogy hiábavalók az erőfeszítések. A bezi Gayer család Rodosz szigetén, Lardos Beach-en tölti a szabadságát, a családfő számolt be a Kisalföldnek az ott tapasztaltakról. Szobájuk ablakából látják a lángokat, a szállodájukból már négyszáz embert elköltöztetett az illetékes utazásszervező.

- Óriási hőség van itt, negyven fok - mondta Gayer Csaba. Ők egy hete vannak a szigeten.

- A tőlünk három kilométerre lévő települést már kitelepítették. A szállodától két kilométerre lévő hegy növényzete teljesen leégett, ezt végig is nézhettünk a szobánkból. A hotelből négyszáz embert már elvittek, a mi utazásszervezőnk egyelőre nem tartja indokoltnak a menekülést, mert szerinte biztonságban vagyunk és nincs ok a pánikra. Mindenesetre felkészültünk erre is. Egy közelben lévő szállodát is evakuálták.

Kérdésünkre Gayer Csaba kifejtette: a helybeliek nyugodtnak tűnnek, nem látszik rajtuk az idegesség. Igaz - tette hozzá -, ott, ahol ők nyaralnak, nem okoznak akkora problémát a tüzek, mint a sziget másik részén. Néha azért elmegy a villany.

- Kimarad az áramszolgáltatás, de csak rövid időre. A rendszer olyankor átkapcsol az aggregátorokra és működik minden rendesen tovább. A napokban elmentünk autóval Rodosz városba. Mire jöttünk volna vissza, több utat is lezártak, például a szállodánkhoz vezetőt is. Nem is engedtek át bennünket. Mellékutakat kerestünk, úgy tudtunk bejönni. Azért ez nem volt olyan nagy élmény - újságolta Gayer Csaba.

Azt is elmondta, hogy ugyan a nyaralást, a pihenést alapjaiban nem befolyásolja a helyzet, de okoz kényelmetlenséget.

- A szél felénk hozza a füstöt, azt érezzük folyamatosan. Volt, hogy a hotel medencéit telehordta pernyével. Én azt javaslom, aki ide, erre a környékre szeretne most elutazni, nagyon gondolja meg! Látjuk a mentési munkákat is. Öt-hat repülőgép hordja a tengerből a vizet egyszerre a tüzekhez, de láthatóan eredménytelenül. Amikor kiengedik a vizet, akkor elalszik, de rövid időn belül újra lángol. Mi rövidesen utazunk haza, emlékezetes nyaralás lesz, az biztos!