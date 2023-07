„Horváth Ferenc, Feri bácsi bizonyította, hogy egy kis faluból is el lehet jutni nagyon messzire. Ő tehetségével és munkabírásával egy sikeres, országos hírű céget hozott létre. Akármilyen messze jutott is azonban, soha nem felejtette el, hogy honnan indult” – méltatta az Alcufer cégcsoport alapítóját Szabó László, a bágyogszováti sportegyesület elnöke. A községben immár tizenhetedik alkalommal rendezték meg a Horváth Ferenc-emléktornát, a focimérkőzésekkel minden évben a 2005-ben elhunyt vállalkozó előtt tisztelegnek a helyiek.

Horváth Ferenc amíg élt, szívén viselte szülőfaluja sorsát. Mindig tájékozódott az aktuális helyzetről, érdeklődött a gondokról. Ahol kellett és ahol módjában állt, azonnal segített. Figyelemmel kísérte és támogatta az önkormányzati beruházásokat és szívesen adományozott a civil szervezetek számára is. Korai halála után fiai sem tértek le az általa járt útról. Amint azt a mostani torna megemlékező perceiben is hangsúlyozták: ők Bágyogszovátra hazamennek, hiszen a község a szülőfalujuk. Ahogy Horváth Ernő megfogalmazta: az ember oda tartozik, ahova halottak napján a legtöbb virágot viszi. Testvére, Horváth Ferenc meghatottan köszönte meg a bágyogszovátiaknak, hogy ily módon ápolják édesapjuk emlékét. Az üzletemberek ígérték: amennyiben lehetőségeik a jövőben is engedik, támogatják a települést. Hiszen, mint mondták, látják a fejlődést és ehhez szeretnének ők is hozzájárulni.

Bágyogszovát polgármestere, Nagyné Molnár Ildikó a közösség nevében köszönte meg a Horváth család által nyújtott segítséget. Kiemelte: támogatásukkal valósult meg a közelmúltban a művelődési ház és a sportöltöző kamerarendszerének kiépítése, legutóbb pedig az öltözőhöz vezető út felújítását támogatták. Az emléktornán Bágyogszovát, a Gyirmót FC, illetve a felvidéki Fél és Nagyszarva települések csapatai vettek részt.