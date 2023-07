– A gyerekkori táborozások idején szerettem meg a dunaszigeti strandot, azóta is szívesen járok vissza ide. Mosonmagyaróváron élünk, így hétköznap is ki tudunk jönni – mondta érdeklődésünkre Pap Nárcisz, aki kisfiával, Zsomborral látogatott Dunaszigetre, ahol hétvégén szinte telt ház van, de hétköznap is sokan keresik fel.

Cseh Benjamin polgármester tájékoztatása szerint négy éve egy nagyobb beruházás révén több fejlesztés is történt a területen.

– A LEADER-pályázaton 6,9 millió forintot nyertünk, amit hasonló mértékű önrésszel egészítettünk ki. Felújítottuk a kishidat, szilárd burkolatú járda épült, és automata öntözőrendszer – sorolta a dunaszigeti faluvezető, és hozzátette: partrendezés is történt, harminc méteren irtották ki a hínárt, így nagyobb a partfelület. Öltözőkabint, nap melegítette zuhanyzót is építettek, fákat ültettek. A régi röplabdapálya gumiszegélyt kapott, a háló fémtartó konzolokat, a kicsiket homokozó várja.

Különösen népszerű a dunaszigeti szabadstrand, ahol ezekben a kánikulai napokban szinte telt ház van. Pap Nárcisz is szeret itt mártózni kisfiával, Zsomborral.

Fotó: Mészely Réka



Cseh Benjamin hozzátette: idén a karbantartásra figyelnek oda, illetve elkészült a strandra vezető aszfaltos út felújítása is. A polgármester szerint egyre többen érkeznek Dunaszigetre, ahol továbbra is ingyenesen lehet megmártózni a folyóban, melynek vízminősége az egyik legjobb a környéken.

Dunaszigeten a hét minden napján 10–18 óra között strandfelügyelő vigyáz a rendre és a biztonságra. Látogatásunkkor éppen Szabó Bálint dolgozott, aki az elsősegélynyújtástól a hulladék összegyűjtéséig szorgoskodott.

Majthényi Tamás halászi polgármester tájékoztatása szerint a halászi szabadstrandot 30 millió forintból fejlesztették, amikor öltözőket, mosdókat is kialakítottak.

Mosonmagyaróváron az Itató és a mosoni strand mellett 2021 óta immár a Báger-tó is várja a fürdőzőket. Ottjártunkkor többek között Mezei László és fia, Dávid mártózott meg a tóban.

A közelben lakik, így ha teheti, hetente többször is kilátogat a Báger-tóhoz Mezei László és kisfia, Dávid.

Fotó: Mészely Réka

A Biczónál egy nagyobb csoportra bukkantunk, akik éppen a fák alatt hűsöltek: ők távolabbról érkeztek. A Gyopár Természetjáró Egyesület tagjai régóta járnak vissza a Szigetközbe. Járvás Tamás elnök szavai szerint másodszor vízitúráznak a Mosoni-Dunán: Rajkáról indultak és a napokban érkeznek meg Győrbe.

– A Mosoni-Dunán az ország több folyójával szemben jó az infrastruktúra, ami több ponton ingyenes. Itt Mosonmagyaróváron a mosdót, öltözőt vettük igénybe, a vízvételi lehetőséget is kihasználtuk – emelte ki Járvás Tamás.