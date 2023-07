Franciaországban szerveztek nemrég horgász világbajnokságot, melyen a magyar csapat tagjaként a mosonmagyaróvári Pausits Imre is indult. Nem akármilyen sikerről számolt be. De hogyan is kezdődött a milliárdos árbevételű, Presztízs-díjjal is kitüntetett vállalkozás tulajdonosánál ez a hobby, amit szintén sikerre vitt?

– Gyerekként, Halásziban közel laktunk a Dunához. Mogyoróbottal, libatollal, gombostű meghajlításával fogtam a halakat. Azt mondta apám, ha fogok még halat, vesz nekem bambuszbotot, ez akkoriban nagy szó volt. És tényleg fogtam is, és apám megvette a bambuszbotot, orsót, és onnantól kezdve nem akadt semmi horogra. Így el is maradt a horgászat, helyette a sport, a foci került előtérbe – kezdte történetét Pausits Imre, akinek életébe már vállalkozóként jött vissza újból a horgászat. Eleinte hobby szinten járt horgászni, aztán kipróbálta a versenyhorgászatot.

Timár Gábor, akit a világ legjobb horgászának tart, adott tippeket ehhez.

– A horgászat kikapcsolódást jelent a munka mellett, a víz nyugtat, örömöm is telik benne. Ha csinálunk valamit, azt szívvel-lélekkel kell tenni és előbb-utóbb megjön a siker. Az is nagy dolog, ha olyan horgászoktól kapok elismerő szavakat, akik főállásúként horgásznak, mert akár 300 napot a víz mellett tudnak tölteni. Nagy elismerés, hogy másodszor vagyok világbajnok 2018 után, most ismét felértünk a csúcsra, szerencsével – hangsúlyozta a világbajnok horgász, kiemelve, hogy vállalkozása mellett, melyben fia mellett kollégáira is számíthat, egy évben, ha kétszer egyhetes szabadságot tud kivenni, azt horgászattal tölti.

A magyarok három csapattal, 16 autóval vágtak neki a 12 órás útnak Franciaországba. A világbajnokságot a Tour városa melletti csatornánál szervezték meg.

– Mi is már egy héttel korábban ott voltunk, próbáltuk megfejteni a vizet, az előzetes felkészülés sokat számított. Gébet kellett fogni, ami Magyarországon nem kívánatos, közben jöttek a hajók, jobbról-balról, zsilipelték a vizet. Nekem sikerült egy két és fél kilós keszeget is kifogni, és ezzel megalapoztuk a magyar csapat sikerét. Egyszer engem is megtalált a szerencse, ekkora hal senki horgára nem akadt ott – osztotta meg örömét lapunkkal.

„Horgászni mindenhol jó” – vallja a vállalkozó horgász, aki szerint ma már Szigetközben is sok halat lehet fogni.

– A békés halakra szeretek horgászni, ponty, kárász, keszeg, amur, tudom is, hogy kell őket megfogni, ebben szereztem tapasztalatot. Ritkán fogyasztok halat, inkább megfogni, lefotózni szeretem őket, mondva: „Találkozzunk legközelebb is” – búcsúzott Pausits Imre, aki megjegyezte, az olaszországi világbajnokságon fogott harcsa után most ez a dévérkeszeg is emlékezetes fogás marad számára.