- A legfőbb oka annak, hogy vad téved a városba az urbanizáció - kezdte Fülöp Zsolt a TAEG Zrt. vadgazdálkodási előadója. Az emberek a panelrengetegből zöld övezetbe, nyugodt helyre vágynak, aminek vannak előnyei és hátrányai. Az egyik ilyen hátrány a vaddal való találkozás - tette hozzá. Amikor érik a gyümölcs vagy a téli időszakban, amikor nincsen annyi táplálék az erdőben, többször előfordul, hogy közelebb merészkedik. Ez nem azt jelenti, hogy a belvárosban, hanem a szélső kerteknél és telkeknél találkozhatunk velük - egészítette ki a szakember.

Hallgassa meg itt!

Nem kell tartanunk tőlük attól függetlenül, hogy bizony okozhat nekünk károkat. Ezek a károkozások nem a személyi sérülésekre értendőek, hanem a vagyontárgyakban keletkezett károkra.

Fotó: Tudósító

- Az, hogy a vaddisznó összetúrja a kertet, az őz lerágja a gyümölcsfákat vagy tönkreteszik a kerítést többször előfordul, de az, ami mostanában a közösségi médiában is látható, hogy a róka elviszi a tyúkot, a mai világban ritkább - mondta a szakember. Az, hogy csak a veszett rókák merészkednek be a településekre elterjedt tévhit. Az évtizedek óta szakszerűen folytatott veszettségmentesítések miatt kicsi az esélye, hogy veszett rókával találkozzunk. Legtöbbször azért térnek be, hogy táplálékot keressenek.

Amennyiben valaki vadállattal találkozik a kertjében vagy az utcán, kerülje el és szóljon a mezőőröknek. Ők azok, akik a városban erre figyelnek. Az is helyes megoldás, ha a TAEG Zrt. munkatársait keresik meg, ők is segítenek abban, hogy mit és hogyan tegyenek ebben a helyzetben.

Fotó: Tudósító

- Az ellen, hogy bármilyen vad betévedjen a kertünkbe leginkább úgy védekezhetünk, ha olyan kerítést építünk, ami stabil, beton alappal rendelkezik. Kiváló megoldás a vadriasztó és a villanypásztor is. A komposztot ne a kerítés sarkába tároljuk, mert a vad kiszagolja és bemegy ha megérzi. Ne szemeteljünk, főleg az étkezési hulladékra figyeljünk. Zárjuk a kukák tetejét, hogy a közelünkbe tévedt állatok ne tudjanak táplálékhoz jutni. Az almacsutka vagy akár egy fél szendvics is odavonzhatja őket, hiszen számukra ez egy könnyű táplálékszerzési forrás - sorolta a hasznos tanácsokat.

- A vad sokkal jobban fél tőlünk, mint mi tőle. Soha ne szorítsuk sarokba, mert akkor veszélyben érzi magát és támadhat. Értesítsük a szakembereket és ne akarjuk magunk megoldani a helyzetet. Amennyiben a velük kapcsolatos szabályokat betartjuk, élhetünk a közelükben, úgy, hogy nem bosszankodunk miattuk - zárta a beszélgetést.