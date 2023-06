Mint elmondta, ritkán szerveznek maguk versenyt, hiszen a tó nem kifejezetten alkalmas erre a célra. Most azonban öt csapat is rajhoz állt, hogy összemérjék gyorsaságukat. A Levél Dragon mellett a mosonmagyaróvári Fekete Sereg, a Vadmacskák és a Mosonmagyaróvári Evezősök valamint a gödi Szabad Sárkányok mérkőztek meg 230 méteren. Emellett vidám vetélkedőket is szerveztek a vízen, SUP-pal, egymással szembeni evezéssel.

Évente négy-öt versenyre megyünk, Győrbe, Tatára és Mosonmagyaróvárra, legközelebb a Balatonra készülünk

– számolt be a csapat edzője.

A kilátogatóknak sok finomsággal is készültek: a horgászok hallal, a vadászok őzpörkölttel, Dankó Attila slambuccal és Mizser Attila marhababgulyással vendégelte meg őket.