– A gyerekek nagyon nyitottak 99 százalékuk szereti a mézet, és zöld ovi révén a nevelőktől is hallottak már a méhek fontosságáról. Hoztunk egy fából készült kaptárt is, amit kidíszíthetnek a kicsik és játszhatnak is vele, emellett egy méhész sapkát és méhész kesztyűket is hagyunk itt, hogy a mindennapi játékaik során is feleleveníthessék a ma hallottakat.

Mohácsi Klaudia kiemelte régen sokkalta inkább a mindennapi táplálkozásunk része volt a méz, mint ma. Ugyanakkor az étkezés mellett sok egyéb felhasználási módja is van, így jobb lenne a mézre mint jótékony hatású termékre tekinteni.

– A legfontosabb célom, hogy a gyerekeknek megtanítsam, hogy a méz nem virágporból, hanem nektárból készül. A felnőtteket pedig szeretném arra ösztönözni, hogy a mézet közvetlenül a méhésztől vásárolják, mivel ezzel a saját környezetüket is támogatják.