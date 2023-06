kisalfold.hu videó 3 órája

Iskolások kóstolhatnak bele a katonaéletbe Győrben - Fotók, videó

A Magyar Honvédség Dánielffy Tibor Légvédelmi Rakétaezrede idén is szervez honvédelmi tábort diákoknak. Az ország minden tájáról, de még a határon túlról is érkező fiatalok négy turnusban próbálhatják ki, milyen is a katonaélet. Az első tábor életébe pillanthattunk be szerda délután.

Barki Andrea Barki Andrea

Fotó: Csapó Balázs

– Az első két turnust a 12-15 éves korosztály számára szerveztük, majd az utolsó kettőt a 15-18 éveseknek. A tábor célja, hogy a katonai pályára ösztönözzük a gyerekeket, illetve olyan hasznos tudást, értékeket adjunk át, amelyeket a hétköznapi életben is hasznosíthatnak. A feladatokban többségében csapatként kell együttműködniük. Részt vettek alaki foglalkozásokon, tanítottunk egészségügyi ismereteket. Ma egy járőr bajnokságot szerveztünk a tábor lakóinak. Két csapatra osztva különböző ügyességi feladatokat, mint például sátorállítás, toronyépítés, gumigránát dobás kell megoldani tíz állomáson. Az eddigiek alapján az a tapasztalatom, hogy a táborba érkező gyerekek nagyon motiváltak, jól lehet velük dolgozni – mondta Bodnár Bálint hadnagy. – Mindenki nagyon jól érzi magát, folyamatosan csoportban dolgozunk, nagyon jól kijövünk egymással. A táborban van egy pontos órarend, amit mindenki betart. Tiszteletet, együttműködést, egymásban való megbízást tanulunk valamint testileg és lelkileg is megerősödünk. Azért jelentkeztem a táborba, mert mindig érdeklődtem a fegyverek és a honvédség iránt. Úgy gondoltam, ez nagyon jó alkalom arra, hogy megtapasztaljam, milyen a honvéd élet. Ez is megerősített abban, hogy orvos legyek a honvédségnél – beszélt a terveiről a tizenhárom éves Ferenczi Norbert, aki Kolozsvárról érkezett.

Magyar Honvédség Dánielfy Tibor Légvédelmi Rakétaezredének honvédelmi tábora Fotók: Csapó Balázs

A tizenhárom éves debreceni diák, Moldoványi Ádám családjában a felmenők mind katonák voltak. –Úgy gondoltam, kipróbálom a honvédelmi tábor keretein belül, hogy milyen ez az élet. Szinte egész nap talpon vagyunk, sok feladatot végzünk el. Még nagyobb fegyelmezettséggel térek haza – árulta el egy rövid pihenő idején.

