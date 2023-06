A szili Győzelem Horgász Egyesületet 1978-ban alapították meg. A kezdetektől haláláig, 2020-ig Lengyel Ferenc látta el az elnöki feladatokat. Szívügyének tekintette a szervezet működtetését,és mindent megtett a horgásztársakért, illetve a kezelésükben lévő tavakért. 2020-ban elhunyt, de az egyesület tagjai nem felejtik el. Emlékversenyt szerveztek ismét a tiszteletére, amelyre negyvenen neveztek. Idén jótékony céllal gyűjtöttek is a horgászok.

Sebestyén Gusztáv titkár elmondta: a versenyt felnőtt kategóriában egy tórekordnak számító, 18,8 kilós ponttyal Varga Zoltán nyerte meg. Az ifiknél Borbély Zétény Márk lett az első. A versenyen emléktáblát is avattak a néhai elnök tiszteletére, amelyet Gats Mihály plébános szentelt fel. Lengyel Ferencné családja nevében köszönte meg, hogy férjét a társak megőrizték jó emlékezetükben.

„Lengyel Ferenc több mint negyven évig vezette egyesületünket. Az, hogy ma is működik, nagyban köszönhető neki. Erre emlékezünk minden évben” – jegyezte meg Sebestyén Gusztáv.

A versenyzők a pázmándfalui kislány, Benkő Vica gyógykezelésére gyűjtést is rendeztek. A befolyt összeget a kónyi polgárőrök juttatják el szüleinek.