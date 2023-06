Régiónk kistelepülésein idén is színvonalas falunapok teszik felejthetetlenné a nyarat. Körképünkben arra voltunk kíváncsiak, mennyit költöttek, költenek rá, voltak-e olyan pályázatok, amelyek segítettek az egynapos programok megvalósításában.

– Nagybajcsra sokan költöztek ki az utóbbi években, a falu lélekszáma emelkedik. Ezért is fontos, hogy hónapról hónapra készüljünk programokkal, rendezvényekkel – mondta a Kisalföld érdeklődésére Teilinger Imre polgármester.

A Duna menti település június elején rendezte meg hagyományos nyárnyitó rendezvényét, a II. Nagybajcsi Rockfesztivált, amire több százan látogattak el a környező településekről is, és amelyet a TBG Zenekar jubileu­­mi koncertje tett felejthetetlenné.

– Augusztusban falunappal egybekötött pörköltfőző versenyt szervezünk. Azért lesz különleges, mert a testvértelepüléseink lakosait is meghívjuk, érkeznek hozzánk a szlovákiai Balonyból, és a szintén felvidéki Bajcsról. A finomabbnál finomabb ételek mellett a szórakozásé lesz a főszerep, többek között fellépnek a faluházban működő tánccsoportok, színpadon lesz Sihell Ferry és Henna, a jó hangulatról pedig DJ Dominique gondoskodik – sorolta Teilinger Imre polgármester, és hozzátette: a program nagy részét önerőből finanszírozza az önkormányzat, ami körülbelül egy-másfél millió forintot jelent. Megszólítják idén is a helyi vállalkozókat, hogy segítsenek a rendezvény megvalósításában.

Az AForce1 formáció is fellép az augusztusi nagybajcsi rendezvényen. A képen néhány csapattag és Teilinger Imre polgármester.

Fotó: Csapó Balázs

Saját zsebből fizetik

Kajárpécen július 8-án várják a helybélieket a község falunapjára. A program a csallóközi Nagyudvarnok testvértelepülés vendégségével valósul meg. Az önkormányzat a Bethlen Gábor Alapítványnál pályázott közös találkozóra, amelyet a falunappal egybekötve rendeznek meg.

– A program összeállításánál odafigyeltünk arra, hogy helyiek is felléphessenek, például a táncstúdió tanítványai. Kutyás bemutatóval készül a Gyarmati Polgárőrség, de Tihanyi Tóth Csabát és Bognár Ritát is várjuk egy közös produkcióval. Az öregfiúk-futballmérkőzés után a hangulatról DJ Szatmári, Szakos Andi és DJ Norby gondoskodik majd – mondta Laki György polgármester.

Idén a község körülbelül két és fél millió forintot fog költeni a rendezvényre, ezt az önkormányzat finanszírozza. Ehhez adódik még hozzá a Bethlen Gábor Alapítvány támogatása, sikeres elbírálás esetén.

Nem pályáztak forrásra

A Sopron környéki Hidegség július elsején tartja majd meg hagyományos falunapját. A község polgármestere, Dévény Zoltánné Adrienn szerint nincsenek könnyű helyzetben a kistelepülések, mert drágák az előadóművészek. Pályázatban nem vettek részt, így önerőből próbálják megvalósítani idei rendezvényüket.

– Körülbelül egymillió forint áll rendelkezésünkre minden évben, ebből próbálunk gazdálkodni most is. Általában van egy horvát nemzetiségű műsorunk, lesz helyi fellépőnk, de mindenképp szeretnénk egy előadóművészt is idecsábítani a rendezvényünkre. Nem könnyű megszólítani az embereket, de azon dolgozunk, hogy minél többen meglátogassanak minket – tette hozzá az elöljáró.

Támogatással rendezték

Várbalogon pünkösdkor volt falunap, amit együtt rendeztek meg az elszármazottak találkozójával. A programot bormustrával színesítették, ahol a helyi termelők mutathatták meg termékeiket.

– A Life-pályázat segítségével tudtunk a rendezvényre forrást nyerni, ami körülbelül kilencszáz eurót jelentett. Ez bővült ki önrésszel, így egymillió forintból valósítottuk meg az eseményt. Kora délután már főztek a csapatok, voltak szórakoztató produkciók, és utcabállal zártuk a napot. Várják az emberek a hasonló programokat, sokan nem tehetik meg, hogy drága eseményekre utazzanak el. Minden évben sikerül megszólítani a helyieket, jövőre is mozgalmas programokat szervezünk – fogalmazott Frank Anita polgármester.