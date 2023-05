A fiatalon elhunyt Nagy László István ügyvéd emlékére alapított országos verseny lehetőséget biztosít joghallgatóknak arra, hogy a hivatás egyik legnagyobb kihívásában: a jól felépített, bátor, szellemes – és jogilag is helyes – érvelésben mutassák meg magukat egy jó presztízsű, szakmailag megalapozott, mégis játékos vetélkedésben. A negyedéves joghallgató Donát nemcsak szakmai gyakorlati lehetőséget, pénzjutalmat és könyvcsomagot, de egy különdíjat is nyert.

Nemrég a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium karriernapján mesélt volt diákként a jogi pályájáról a fiatalabb diáktársaknak.

Egyetlen óra és egy laptop állt csupán a versenyzők rendelkezésére, hogy felkészüljenek az adott jogeset kapcsán az érveik ütköztetésre.

Fotó: Gode Zoltán

Németh Donát családjával Győrújbaráton él. Édesanyja Győrszentivánon nőtt fel, édesapja szombathelyi. Donát negyedéves az ELTE jogi karán, egy éve van hátra a diplomáig. Ügyvédi pályában gondolkodik, amihez az osztatlan képzést követően, hároméves jelöltségi idő után a kamara előtt kell szakvizsgát tennie.

„Klasszikus polgárjogi témák érdekelnek, gazdasági társaságok joga, illetve kártérítési ügyek, de a versenyjog is szimpatikus, ebből írtam már TDK-dolgozatot és tanulmányokat. Elég korán pedzegettem ezt a pályát, és a tanáraim, szüleim, barátaim megerősítettek. Szerettem a középiskolában a történelmet, és tudtam is tanulni, ami ezen a szakon fontos. A szóbeliség, az érvelés pedig mindig is nagyon tetszett, már általános iskolásként több mesemondó és szavalóversenyen vettem részt. A jog egy nagyon szerteágazó terület, ezért szabadságot tud adni az embernek.”

Azt mondja, a népszerű sorozatok és filmek – mint a legtöbb foglalkozással kapcsolatban – a jogi pályáról is torz képet mutatnak. Bár nincs ügyvéd a családjában, de ismerősökön és a gyakorlati helyén keresztül egyre konkrétabb elképzelése van a szakmáról.

– Árnyaltabb a kép annál, hogy mindennap öltönyben kell járni és nagyon elfoglalt az ember. Persze nem árt, ha tud szónokolni valaki, és fel tud lépni az érdekeiért szóban és írásban egyaránt, de nagyon sok a háttérmunka. Órákat, napokat böngészi az ember a jogszabályokat, határozatokat, és próbálja összegyűjteni a forrásokat ahhoz a nagyon picihez, amit a végén el fog mondani vagy leír. Mindent az elejéről és a legkisebb mozzanatokkal kell kezdeni: szerződésszerkesztés, jogszabálykutatás és egyéb előkészítő munkák azok, amiket egy gyakornokra vagy jelöltre rábíznak. Bíróság előtt nyilván nem léphetünk fel, de a háttérmunkában is akadnak érdekesebb dolgok. És vannak rendes ügyvédek, akik megengedik azt, hogy komolyabb feladatokat is lássunk időnként. Sokat jelent egy jó mentor – sorolja Donát.

Azt mondja, ösztönző a környezet a versenyeken való részvételre, a szaktársak és az egyetem is motiválja az embert. A most megnyert érvelési versenyen a való életből vett esetekkel dolgoztak, picit sematizált formában.

Így zajlott a verseny A verseny során megoldandó feladatok a való életből vett magánjogi jellegű vitás helyzeteket modelleznek. Lehetnek közöttük peres és szerződéses tárgyalási, továbbá jogszabály értelmezési feladatok egyaránt. Azonban a feladatok által megjelenített élethelyzetek mindenképpen többféle jogi álláspontot és értelmezési lehetőséget tesznek lehetővé és ezeket kell a versenyzőknek megvédeniük, illetve ütköztetniük.

A sorsolást követően a versenyzők 60 percet kapnak a felkészülésre, amely alatt végig a Verseny helyszínén kell tartózkodniuk. A felkészülés alatt internetezhetnek, jogszabályokat, egyéb forrásokat használhatnak, de egymással nem kommunikálhatnak és külső személyes szakértői segítséget nem vehetnek igénybe. Ezután az első versenyzőpár A tagja kap 5 percet az érvei előadására, majd a B tag kap 5 percet erre. Ezt követően a versenyzők további 3-3 percet kapnak az érveik újabb ütköztetésére, majd az A versenyző kap még 1 percet a reagálásra, amire a B versenyző maximum további 1 percben válaszolhat.

– Olyan jogeseteket kaptunk, amelyeken többfős ügyvédi teamek napokat, akár heteket szoktak dolgozni, és akkor sem biztos, hogy van megoldása. Mi pedig egy-egy órát kaptunk arra, hogy egy szál laptoppal fel tudjunk készülni. Volt például egy olyan ügy, hogy a még egészen fel sem vett munkavállalót menesztheti-e a gazdasági társaság, ha előre látta azt a gazdasági krízist, ami miatt leépíteni kénytelen, csak épp a szervezeti egységei nem kommunikáltak egymással elég körültekintően.

A Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Verseny díjazottjai. Középen az első 3 helyezett: (b-j) Melis Zsuzsanna (2, helyezett), Ádám Benedek Attila (3. helyezett) és a győztes, Németh Donát.

Forrás: Dr. Nagy László Alapítvány

De nemcsak ezen a versenyen eredményes, több pályázaton indult már.

– A legfőbb ügyészség versenyén büntető jogtörténeti dolgozattal értem el helyezést, illetve a parlamenti és az Európai Bizottság magyarországi képviseletének pályázatán társszerzőként harmadik lettem.

Tanulmányai és a versenyek mellett egy győri ügyvédi irodában dolgozik gyakornokként heti másfél-két napot. – Ez nagyon fontos, mert az egyetem elvégzésével egy hirtelen törés várja az embert. Addig szinte csak elméleti képzést kapunk, aztán pedig egy teljesen gyakorlatorientált világba csöppenünk, ahol más az elvárás. Könnyebben megugorható, ha van az embernek tapasztalata.

Németh Donát nemrég a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium karriernapján mesélt volt diákként a jogi pályájáról a fiatalabb diáktársaknak.

Fotó: Kleininger Tamás

Azt mondja, összetett kérdés, hogy telített-e a jogi pálya. – A klasszikus jogi pályákon nincsenek szerintem sokan, de a specializáció nagyon fontos. Könnyebb úgy érvényesülni, ha az embernek van egy-két szakterülete, mint ha mindennel foglalkozna.

Még nem tudja, hogy Győr vagy Budapest környéke vonzza-e jobban. – Pestet kezdetben nagyon nem szerettem, de azóta alakultak ki barátságok, kapcsolatok. Most pedig, hogy nem kell egész héten ott lennem, látom az előnyeit tudományos és szakmai szempontból. Szeretem Győrt, szeretnék itt is működni, de nem vetem el a lehetőségét annak, hogy részben Budapesten dolgozzak a későbbiekben. Egyelőre az egyetemhez kötődöm, a többi majd kiderül.