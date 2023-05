Az ásványrárói Part Camping már kinyitott, első vendégeik márciusban érkeztek. A tavaszi hétvégéken sokan tértek be hozzájuk, elkezdődött az osztálykirándulások, a céges rendezvények és a vízitúrák időszaka is.

– Nagy reményekkel várjuk a pünkösdi hosszú hétvégét, bízunk a jó időjárásban. Vannak foglalásaink, jönnek kempingezők, és sokan szeretnének kenu- és vízitúrákon részt venni a páratlan szépségű Szigetközben – mondta el Böősi Gábor kempingvezető.

Vízitúrák, kerékpárbérlés

A kemping vezetője szerint a pünkösdi hosszú hétvége azért is különleges, mert a gyermeknapot ekkor ünnepeljük. A családok együtt utaznak el pihenni, és kihasználják minden percét. Náluk általában péntektől egészen hétfőig maradnak a vendégek.

– Az előfoglalásokból látszik, hogy aktív lesz a hétvége, 150–200 ember fordul meg nálunk. Külön programokkal ugyan nem készültünk, de aki nem a kenutúrákat választja, az kerékpárt is bérelhet, és családjával körbebarangolhatja a Szigetközt – részletezte Böősi Gábor, az ásványrárói Part Camping vezetője.

Népszerű úti cél a Szigetköz, ahol a túrázók kenuval is körbejárhatják az ásványrárói ágrendszert. Fotó: Csapó Balázs

Népszerű családi csomagok

– A pünkösdi hosszú hétvégére több csomagot kínálunk vendégeinknek – mondta el portálunknak Horváth Andrea, a Hotel Sopron marketingasszisztense. – A nálunk szállást foglalók belépőjegyet választhatnak a soproni Erdő Házába, a bobpályára, vagy a családosok körében népszerű St. Margarethen-i (Szentmargitbánya) Familyparkba.

Igyekeztünk a gyerekeknek kedvezni, hiszen a hétvégén gyermeknap is lesz, így mindhárom program tartalmas szórakozást és kikapcsolódást kínál a pihenés mellett – tette hozzá. A tavalyi évhez hasonlóan az idei pünkösdi hosszú hétvégén is szinte teljes kihasználtsággal üzemel a május 27-én negyvenedik születésnapját ünneplő szálloda.

László Wanda és Lőrincz Hédi már nagyon várják, hogy a pünkösdi hétvégén gyerekzsivaj töltse meg a szálloda játszószobáját. Fotó: Szalay Károly

Külföldről is érkeznek

Mosonmagyaróvárra is sokan látogatnak el az ünnepi hétvégén: – Az Aquasol Resortban, a Thermal Hotelban és az Aqua Hotel Termálban is telt házunk lesz. Termálfürdőnk most nagyon népszerű a csehek körében, így a szálláshelyeket elsősorban ők foglalták le, de érkeznek hazai vendégek is szép számmal – tudtuk meg Husz Szilviától, a mosonmagyar­óvári termálfürdő értékesítési vezetőjétől.

Több a foglalás

Pünkösd hosszú hétvégéjére jelenleg tizenöt százalékkal több foglalása van a szallas.hu-nak, mint időarányosan tavaly volt – írták közleményükben. Eddig Gyula, Siófok, Eger, Szeged és Pécs a legkeresettebb úti cél. A top tízes listára még Budapest, Hajdúszoboszló, Balatonfüred, Zalakaros és Nyíregyháza került fel.